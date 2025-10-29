王子被控當小王！認與粿粿「超越朋友界線」道歉了

〔記者林欣穎／台北報導〕藝人粿粿與老公范姜彥豐結婚3年育有一女，不過2人傳出婚變，2人這陣子皆未對外說明，不過今（29）日范姜彥豐突發文寫下「道德淪喪婚內出軌」，並在文內標註粿粿與王子做出指控。對此，粿粿稍早回應否認此事，王子也緊接其後做出聲明，更在文中認了有超越朋友界線。

范姜彥豐稍早在影片中直言：「我看到太太與王子邱勝翊明確的出軌證據，那是我人生第一次體會到撕心裂肺的痛。」面對男方指控，粿粿稍早則在社群表示，雙方協議破裂，「由於對方提出的離婚金額超出了我的負擔，協商破裂及無預警的影片說了許多與事實不符的內容，我不想以情緒對抗情緒，我會把完整事實清楚整理給大家。」並說自己會負起該負的責任，不會隱瞞或誤導任何人。

王子則強調，自己不是破壞家庭關係的人，這也不是一段長久隱瞞的情感，更不存在任何不當企圖或預謀，在得知女方協議離婚的過程中，從一個單純傾聽者漸漸過度關心，超過了朋友間應有的界線，雖出於心疼與關心，但不是應有的表達方式，錯誤就是錯誤，沒有藉口。「未來我會更謹慎，反省並改進自己，很抱歉讓支持我的朋友擔心失望，再次向范姜、粿粿以及所有被牽連的親友，致上我最誠懇的歉意，對不起。」

