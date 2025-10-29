自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

王子被控當小王！認與粿粿「超越朋友界線」道歉了

〔記者林欣穎／台北報導〕藝人粿粿與老公范姜彥豐結婚3年育有一女，不過2人傳出婚變，2人這陣子皆未對外說明，不過今（29）日范姜彥豐突發文寫下「道德淪喪婚內出軌」，並在文內標註粿粿與王子做出指控。對此，粿粿稍早回應否認此事，王子也緊接其後做出聲明，更在文中認了有超越朋友界線。

王子認與粿粿有超越朋友界線。（翻攝自IG）王子認與粿粿有超越朋友界線。（翻攝自IG）

范姜彥豐稍早在影片中直言：「我看到太太與王子邱勝翊明確的出軌證據，那是我人生第一次體會到撕心裂肺的痛。」面對男方指控，粿粿稍早則在社群表示，雙方協議破裂，「由於對方提出的離婚金額超出了我的負擔，協商破裂及無預警的影片說了許多與事實不符的內容，我不想以情緒對抗情緒，我會把完整事實清楚整理給大家。」並說自己會負起該負的責任，不會隱瞞或誤導任何人。

王子則強調，自己不是破壞家庭關係的人，這也不是一段長久隱瞞的情感，更不存在任何不當企圖或預謀，在得知女方協議離婚的過程中，從一個單純傾聽者漸漸過度關心，超過了朋友間應有的界線，雖出於心疼與關心，但不是應有的表達方式，錯誤就是錯誤，沒有藉口。「未來我會更謹慎，反省並改進自己，很抱歉讓支持我的朋友擔心失望，再次向范姜、粿粿以及所有被牽連的親友，致上我最誠懇的歉意，對不起。」

相關新聞

粿粿被爆婚內出軌王子！認了婚姻「協商破裂」：與事實不符

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中