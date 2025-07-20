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娛樂 最新消息

鄭人碩「知男而上」毛巾被扯下體曝光 「兇手」竟是知名國片導演

〔記者鍾志均／台北報導〕鄭人碩昨（19）赴台中「中山73」分享「鄭人碩的十道男題」座談，回應現場影迷提出的各種難題，包括「《醉•生夢死》男男做愛戲怎麼演？」、「演親密戲是否會和另一半報備？」只見鄭人碩回答妙語如珠，互動熱烈。

鄭人碩出席座談，分享觀眾提問。（海鵬提供）鄭人碩出席座談，分享觀眾提問。（海鵬提供）

這場講座不只來自中部地區，還有人放棄聽演唱會，遠道從宜蘭、台南、高雄各地趕來參加，甚至還有鐵粉不畏薇帕颱風、遠從香港專程飛來參加，結果颱風直撲香港，只得滯留台中，讓鄭人碩十分心疼。

鄭人碩在短短一小時內，回答20多道問題，被問「廁所男男做愛戲」如何演出？鄭人碩坦承一開始以用毛巾遮掩第三點，不料導演張作驥上前將他毛巾扯下，一句「現在都怕了，接下來怎麼演？」讓他決定全裸上陣。

另有女性觀眾問他演出親密戲，是否會跟另一半（小薰）先報備？鄭人碩直率回答「從不報備！」，更解釋：因為兩人都是專職演員，很清楚工作性質，所以不會特別報備，把戲演好比較重要。

鄭人碩出席座談，吸引眾多影迷參與。（海鵬提供）鄭人碩出席座談，吸引眾多影迷參與。（海鵬提供）

鄭人碩出道11年，2015年以電影《醉・生夢死》榮獲台北電影獎最佳男配角，並入圍當年金馬獎最佳男配角，打開演藝事業之路；2017年他再以《川流之島》榮膺西寧「FIRST青年電影展」影帝。之後更以《角頭2：王者再起》二度榮獲台北電影獎最佳男配角，並再次入圍金馬獎，被國際影人形容是「男孩與男人的綜合體」，充滿男性魅力。

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