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娛樂 電視

王識賢暌違3年合體「超帥兒子」 神之鄉嗨唱《毛玻璃》掀回憶殺

〔記者李紹綾／桃園報導〕李玉璽昨（19日）受大溪普濟堂乙巳年正爐主林聖珉及大嵙崁情義連合之邀，回到熟悉的大溪，參加「恭祝大溪普濟堂關聖帝君聖誕遶境圓滿 免費演唱會」。他一連帶來夯曲《放下，旅行》、《想》、《我們青春》，台下粉絲大聲應和，讓氣氛嗨到最高點，最後再與王識賢暌違 3 年合唱《毛玻璃》，為活動畫下圓滿句點。

王識賢（右）、李玉璽「父子」合體唱《毛玻璃》。（大嵙崁情義連合提供）王識賢（右）、李玉璽「父子」合體唱《毛玻璃》。（大嵙崁情義連合提供）

李玉璽、王識賢5年前主演影集《神之鄉》結緣，該劇講述大溪關聖帝君信仰的故事，兩人劇中飾演父子，李玉璽更為戲創作片尾曲《毛玻璃》，這首充滿父子情感的歌曲當年感動許多觀眾。

李玉璽看見台下不少熟悉面孔特別感動。（大嵙崁情義連合提供）李玉璽看見台下不少熟悉面孔特別感動。（大嵙崁情義連合提供）

兩人3年前曾在桃園跨年晚會上首度合唱《毛玻璃》，之後各自忙碌，始終未再次同台。李玉璽坦言，得知要與「爸爸」王識賢合唱時相當緊張：「本來的出場順序是分開的，我們不會碰到面，也沒有要唱這首歌。主辦單位很用心，臨時調整時間，加上識賢哥也願意，才有這次合唱，我真的很開心。」

李玉璽看見台下不少熟悉面孔特別感動。（大嵙崁情義連合提供）李玉璽看見台下不少熟悉面孔特別感動。（大嵙崁情義連合提供）

李玉璽也招認，在前往大溪的路上、甚至演出前一晚，都不斷反覆聽《毛玻璃》熟悉歌詞，笑說：「雖然是我寫的歌，但真的很久沒唱，因為很少跟識賢哥同台，所以一直沒唱，歌詞也忘得差不多了，還想說識賢哥會不會也忘了。」

王識賢人氣爆棚。（大嵙崁情義連合提供）王識賢人氣爆棚。（大嵙崁情義連合提供）

王識賢也演唱了《勝者為王》、《腳踏車》、《一起去幸福》，他親民與台下粉絲自拍，感慨說：「大溪對我來說充滿了很多回憶，《神之鄉》就是在這裡拍的，過程中多虧街坊鄰居與大溪好朋友的幫助，作品才能圓滿完成，收視率也非常好，突然覺得大溪真的是神的故鄉。」

王識賢親民與粉絲自拍。（大嵙崁情義連合提供）王識賢親民與粉絲自拍。（大嵙崁情義連合提供）

王識賢唱完《一起去幸福》後，《毛玻璃》的前奏響起，李玉璽從後方升降台緩緩升起，他突然大喊一聲「爸爸」，讓王識賢又驚又喜，也瞬間喚起觀眾對《神之鄉》的回憶。李玉璽說：「演出氣氛滿好的，觀眾也很熱情。不過因為完全沒彩排，主持人提早cue我，識賢哥也不知道我會從哪裡出場，所以我從升降台出來時，他嚇了一跳，但演出的默契還是很好，能在大溪唱《毛玻璃》也很有感覺。」

王識賢開心重回大溪。（大嵙崁情義連合提供）王識賢開心重回大溪。（大嵙崁情義連合提供）

王識賢（右）、李玉璽「父子」合體唱《毛玻璃》。（大嵙崁情義連合提供）王識賢（右）、李玉璽「父子」合體唱《毛玻璃》。（大嵙崁情義連合提供）

李玉璽談到，拍完《神之鄉》後，他曾多次回到大溪，對普濟堂特別有感情，「以前每天拍戲前都會去拜一圈神明，會覺得很踏實」，他也分享，這次回到大溪演出，看見台下不少熟悉面孔特別感動，「這幾年雖然各自忙碌，但我跟識賢哥偶爾還是會約喝咖啡、聊天。他只是長得比較兇，其實人真的很好。」

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