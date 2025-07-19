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世大運國手摘金！拿羅渽民小卡當護身符：NCT DREAM幫我簽金牌

陳歆雅特別帶著NCT DREAM小卡當作護身符，參加世大運成功摘金。（翻攝自賴清德臉書、Threads）陳歆雅特別帶著NCT DREAM小卡當作護身符，參加世大運成功摘金。（翻攝自賴清德臉書、Threads）

〔記者廖俐惠／台北報導〕世大運台灣隊首面獎牌入帳，跆拳道品勢女團楊長螢、郭彥妤及陳歆雅奪下金牌，讓台灣民眾興奮不已。事實上，21歲陳歆雅是個哈韓族，是位喜歡NCT DREAM的可愛粉絲，她接受《自由時報》專訪時喊出終極目標：「想請他們在我的獎牌上簽名！」

陳歆雅光是社群帳號「nct.all.my.life」就知道她是一位死忠的NCTzen（西珍妮），她這次前往萊茵魯爾參加世大運，還帶著本命羅渽民、Mark的小卡當作護身符，果然一舉摘金。她分享：「我每場比賽都想著，哪一天見到他們，一定要請他們（NCT DREAM）在我的獎牌上簽名。」

陳歆雅分享，這兩張NCT DREAM的羅渽民、Mark小卡是最近最喜歡、最新獲得的小卡。（陳歆雅授權提供）陳歆雅分享，這兩張NCT DREAM的羅渽民、Mark小卡是最近最喜歡、最新獲得的小卡。（陳歆雅授權提供）

被問到喜歡NCT DREAM多久的時間？陳歆雅立刻準確說出「869天」，一聽就知道手機有特別紀錄入坑至今的時間，她表示追星對她來說是種動力，如果團體有回歸、開演唱會，自己會更加努力，「該練習的時候就練習，反而是練習累的時候，教練都會給我看他們（NCT DREAM）的照片，我就會很認真。」陳歆雅分享自己在訓練時，教練還故意將照片放到她面前，模樣實在十分有趣。

由於接下來還要備戰其他賽事，陳歆雅回台灣也不得閒，沒時間犒賞自己，一邊繼續練習，一邊等待12月6日NCT DREAM在台北大巨蛋舉辦的演唱會，她笑說如果可以，要把一部分的獎金拿去買票，希望能夠親眼一睹偶像風采。

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