愛紗子宮肌瘤半年飆長至12公分 為1事延後開刀網看哭

愛紗因子宮肌瘤在半年內增長至12公分，將進行人生第一次手術。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕42歲日籍女星千田愛紗來台發展多年，平時工作忙碌仍不忘與粉絲分享生活點滴，昨（18）突發文透露，體內的子宮肌瘤在半年內從7公分暴增至12公分，需要進行人生中的首次手術，不過她卻選擇延後開刀治療，是為了陪伴愛犬走完最後一程。

愛紗為愛犬延後開刀時間。（翻攝自IG）

愛紗在IG發文透露，其實早在春節前就已安排好手術日期，但愛犬Hana的壽命卻只剩一個半月，她毅然決定延後開刀時間，「陪伴牠走完最後一程，比什麼都重要。這不是逃避，而是無比深沉的愛。」等到半年一次的追蹤報告出爐，愛紗意識到不能再拖延，立即安排腹腔鏡手術，「這個決定，是為了自己的健康，自己的未來，更是對自己的承諾與尊重」。

請繼續往下閱讀...

愛紗有感而發表示，「女人的身體常常默默承受著別人看不見的痛」，想藉此鼓勵正遭遇相同經歷的女性，「願妳知道，不管過去有多忙、多累，願妳始終記得自己的身體也需要被溫柔以待。請相信自己一定可以走過去，妳從來不孤單。」這番話讓不少網友感到鼻酸，紛紛留言加油，盼她早日康復。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法