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朱孝天幫汪小菲遭嗆老糊塗 曝大S「花錢大手大腳」：應沒留太多

朱孝天（左）日前在直播中提及大S（右）。（翻攝自微博、IG）朱孝天（左）日前在直播中提及大S（右）。（翻攝自微博、IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕天團五月天大巨蛋演唱會促成昔日偶像男團「F4」再度合體，掀起一波回憶殺。成員之一的朱孝天近來轉戰直播帶貨，日前直播談起大S哽咽落淚，提到自己幫汪小菲旗下的食品賣貨挨罵，對此他也再度回應了。

朱孝天16日直播時，表示大S是貫穿「F4」的重要女孩，「我想我們4個人在我們年輕的時候，都用自己的方式愛過她」，接著談起不少網友質疑他為何幫賣汪小菲品牌的酸辣粉，他則反問「我為什麼不能賣？我說實在話，我真的希望汪小菲賺很多很多錢，不然兩個孩子誰照顧？」

事後，再有網友去朱孝天的抖音留言，直批他老糊塗，「孩子媽媽留給孩子的遺產夠他們生活一輩子了，反而是孩子父親別惦記孩子的錢就行了！」對此，朱孝天也親自回應，「他們兩家的恩恩怨怨不應該牽連到孩子身上的，是吧...徐媽媽年紀大了，大姊和熙娣都有自己的家庭要照顧，經濟能力有限的...」

朱孝天回應網友。（翻攝自微博）朱孝天回應網友。（翻攝自微博）

朱孝天更表示，「熙媛生前花錢大手大腳，應該是不可能有留下太多了...汪家總有萬般不好，但畢竟兩個孩子是姓汪的，至少在成年之前可以照顧好他們...是吧。」這番言論立即掀起網友兩派討論，有人認為朱孝天根本不必理會這些謾罵批評，但也有人替大S抱不平，「他不該說人家大手大腳，人家也是自己賺來的，再說，她借給汪的，汪都沒還」、「大手大腳，他從哪裡知道的？睜眼說瞎話」。

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