大牌玉女衝上台力挺江蕙！公開天后罹癌復出心境：還能做什麼

〔記者陽昕翰／台北報導〕資深玉女歌手方文琳昨（17日）現身高雄巨蛋，擔任江蕙演唱會的「工作人員」，悄悄登台遞水與國寶級天后同台，讓歌迷驚喜不已。她們近年都經歷罹患癌症的低潮，方文琳有感地說：「曾經以為沒有機會，當能夠再次擁有那種失而復得的感動，她與我們都懂。」

方文琳稍早發文，過去罹病的經歷讓她更加理解江蕙此刻的心情與狀態，「許多不是親身經歷的事情與事件，觀點與想法皆有所不同。當生命有那麼多不確定性，要的也就是『我還能再做些什麼？』」她也感性讚嘆江蕙長年來默默行善、總是不問回報，為人低調卻充滿愛心。

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江蕙（左）與方文琳驚喜同台。（寬宏藝術提供）

對於江蕙相隔多年重返舞台，方文琳表示：「歌唱幾乎佔據了她整個人生，而她的每一首歌，也是我們每個人成長路上的陪伴與撫慰。」她認為，江蕙如今再度開唱，不只是為了自己，更是為了感謝歌迷、為了愛而唱。

方文琳感動表示：「我看到的她，是懷著感恩之心站在台上。我相信，兩個半小時的演出裡，台上的她與台下的我們，心是緊緊相扣的，愛也在彼此間交流著。」

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