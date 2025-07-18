席琳娜9月披婚紗 遺憾無法懷孕生子

席琳娜（左）和班尼布蘭柯相知相惜，9月將舉辦婚禮。（法新社）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕小賈斯汀曾經愛了8年的女人要結婚囉！影歌視三棲流行天后席琳娜生涯累計340億歌曲串流天量，身家13億美元，據媒體報導，32歲的她即將當9月新娘，和未婚夫班尼布蘭柯在加州舉行為期兩天的婚禮；她之前曾表態婚後不冠夫姓，依然是席琳娜戈梅茲（Selena Gomez）。

席琳娜和班尼在2023年底官宣戀情，去年12月12日曬鑽戒宣布訂婚。今年5月兩人音樂上的「愛的結晶」誕生，推出全新合作專輯《我先說我愛你》，記錄兩人的戀愛過程。至於真正的「愛的結晶」，對席琳娜而言是比悲傷更悲傷的絕望。

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去年席琳娜受訪透露，因為身體因素她無法生小孩，讓她感到很悲傷，只能考慮領養或代孕，「如果懷孕生子，會危及到我和孩子的生命。」席琳娜在24歲確診罹患紅斑狼瘡症導致腎臟受損，2017年接受閨密捐腎移植保命，如今仍需要藥物控制。

席琳娜和小賈斯（左）情纏8年，多次分合，最終無緣成眷屬。（資料照，歐新社）

席琳娜的戀情一直備受關注，和小賈斯汀情纏8年最為人知，兩人在2011至2018年交往期間多次分合，最後小賈斯汀娶了海莉鮑德溫，讓他們的CP粉超崩潰。去年8月小賈斯汀升格當爸爸迎來兒子傑克，席琳娜則在12月被班尼套牢。

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