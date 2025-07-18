晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

64歲周華健情書曝光！飄出「蕾絲花邊」 被《繁花》啟發全說了

〔記者陽昕翰／台北報導〕64歲的國民歌王周華健推出新歌《蕾絲花邊》，他表示這首歌是送給歌迷的音樂情書，同時融合粵語與國語，是一場創新的音樂實驗，「這首是給歌迷的一個問候，也分享我現階段對音樂的感受，及打動我的故事，希望大家能用心感受且喜歡。」

周華健推出新歌《蕾絲花邊》。（滾石唱片提供）周華健推出新歌《蕾絲花邊》。（滾石唱片提供）

《蕾絲花邊》靈感來自作詞人娃娃（陳玉貞）一篇同名散文，勾起周華健對過往情感的記憶。他笑說：「畫面馬上就有了，用蕾絲花邊來代表某一種情緒。」儘管原文描述少女心情，他也笑說自己有「少男情懷」，初戀的回憶瞬間湧現。

周華健突破自我創作邊界，《蕾絲花邊》唱出記憶深處片段。（滾石唱片提供）周華健突破自我創作邊界，《蕾絲花邊》唱出記憶深處片段。（滾石唱片提供）

談及創作風格，周華健坦言自己偏「怪」，希望寫出不同形式的流行歌。他強調：「我是一個聲音的演員，可以演別人的故事，透過我的聲音感動大家。」

歌詞穿插粵語與國語，周華健坦言受到《繁花》啟發，他認為方言有其獨特的情感張力，因此加入粵語元素，讓歌曲更具層次與氛圍。他也邀請曾與王家衛合作的香港導演拍攝 MV，透過城市場景與光影，捕捉歌曲中的情感流動與記憶片段。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中