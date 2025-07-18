64歲周華健情書曝光！飄出「蕾絲花邊」 被《繁花》啟發全說了

〔記者陽昕翰／台北報導〕64歲的國民歌王周華健推出新歌《蕾絲花邊》，他表示這首歌是送給歌迷的音樂情書，同時融合粵語與國語，是一場創新的音樂實驗，「這首是給歌迷的一個問候，也分享我現階段對音樂的感受，及打動我的故事，希望大家能用心感受且喜歡。」

周華健推出新歌《蕾絲花邊》。（滾石唱片提供）

《蕾絲花邊》靈感來自作詞人娃娃（陳玉貞）一篇同名散文，勾起周華健對過往情感的記憶。他笑說：「畫面馬上就有了，用蕾絲花邊來代表某一種情緒。」儘管原文描述少女心情，他也笑說自己有「少男情懷」，初戀的回憶瞬間湧現。

請繼續往下閱讀...

周華健突破自我創作邊界，《蕾絲花邊》唱出記憶深處片段。（滾石唱片提供）

談及創作風格，周華健坦言自己偏「怪」，希望寫出不同形式的流行歌。他強調：「我是一個聲音的演員，可以演別人的故事，透過我的聲音感動大家。」

歌詞穿插粵語與國語，周華健坦言受到《繁花》啟發，他認為方言有其獨特的情感張力，因此加入粵語元素，讓歌曲更具層次與氛圍。他也邀請曾與王家衛合作的香港導演拍攝 MV，透過城市場景與光影，捕捉歌曲中的情感流動與記憶片段。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法