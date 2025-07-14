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欣賞GD演唱會 曾寶儀哭3回曝關鍵淚點

曾寶儀回憶追GD演唱會日子。（翻攝自曾寶儀IG）曾寶儀回憶追GD演唱會日子。（翻攝自曾寶儀IG）

〔記者林南谷／台北報導〕韓流天王「GD」G-DRAGON小巨蛋演唱會今13日畫下圓滿句點，3天共吸引3.6萬人朝聖，最後一天更直接累垮舞台上，趴著獻唱中文歌《月亮代表我的心》，真摯地對台北的歌迷表示感謝。

GD在台北小巨蛋連開3場演唱會，吸引不少明星朝聖，曾寶儀感性到哭了，在IG透露哭3回，第一次是台上幕漸漸升起，GD還沒出現，她就落淚；第二次流淚是當GD親口說出BigBang，又觸動她。

GD躺在舞台上唱《月亮代表我的心》。（讀者提供）GD躺在舞台上唱《月亮代表我的心》。（讀者提供）

最後一次，曾寶儀看到GD獨白影像，看到經過了這些年、這麼多事，他找回了自在、成熟、悠遊，她也跟著哭了，曾寶儀淚喊：「怎麼會不感動！那是我的青春。」

GD昨身穿紅色西裝，帥氣十足。（讀者提供）GD昨身穿紅色西裝，帥氣十足。（讀者提供）

2010至2012年是曾寶儀人生低潮期，她表示除了一頭栽進身心靈的世界裡學習，也開始海量地看韓綜，進入K-pop的世界，「當時是BigBang的黃金時代，他們首度在小巨蛋開唱，那時的票還沒這麼難買，搖滾區也相對寬鬆。」當時，她跟著台上的他們來回跑，跑累了還可以坐著休息一下，再繼續跟著唱唱跳跳，回想起來是她最棒演唱會體驗。

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