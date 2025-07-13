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《皆大歡喜》「凌公公」曝近況！罹帕金森氏症10年哭喊：我真的很想死

羅浩楷在陳小春主演的《鹿鼎記》中扮演「索額圖」。（翻攝自小紅書）羅浩楷在陳小春主演的《鹿鼎記》中扮演「索額圖」。（翻攝自小紅書）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕香港75歲男星羅浩楷出道多年，在陳小春主演的《鹿鼎記》中扮演「索額圖」，演過多部經典電視劇及電影，是TVB金牌綠葉。但在2015年拍完《東坡家事》後，因健康問題淡出演藝圈。日前受訪首度公開自己罹患帕金森氏症已逾10年，目前疾病惡化，需以輪椅代步。

根據香港媒體《香港01》報導，羅浩楷公開自己罹患帕金森氏症已逾10年，目前手腳已經無力，需要輪椅代步，日常起居也需要妻子與傭人照顧，並吐露真實心聲：「現在的我已經不好看了，所以不想拍照」，甚至一度灰心喪志表示：「我真的很想死」，令人聽了相當不捨。

羅浩楷首度公開自己罹患帕金森氏症已逾10年。（翻攝自小紅書）羅浩楷首度公開自己罹患帕金森氏症已逾10年。（翻攝自小紅書）

事實上，羅浩楷的健康問題早在2004年拍攝《皆大歡喜》時，突然心絞痛，被緊急送醫，診斷出罹患大動脈閉塞，2016年再度爆出椎間盤突出導致無法挺直身軀，甚至連帶使頸椎出問題，開始配戴頸圈長期治療，光醫療費用一年就需要上百萬港幣（約新台幣370萬元）。如今羅浩楷表示，已經看淡生死，很感激家人的不離不棄、一路相伴，成為他最重要的精神支柱。

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