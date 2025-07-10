北市「野孩子生活節」7／19登場！ 金曲歌王攜客語歌后開唱

〔記者蔡愷恆／台北報導〕台北市客家文化基金會（以下簡稱客基會）主辦的「野孩子生活節」，於今（10）的記者會宣布將於7月19、20日在臺北市客家文化主題公園熱鬧登場。本次活動邀請以客語專輯勇奪兩屆金曲歌王的創作才子羅文裕，擔任本次《野孩子生活節》活動策展人，攜手客語歌手徐世慧、林鈺婷（Rita）出席記者會宣布。台北市客委會主任委員吳文德表示，客基會近年來透過推動「唱客交流計畫」，受到許多海內外朋友的熱情支持與參與，讓大家從客家音樂中感受客家文化活潑多元的面向。

台北市客家文化基金會（以下簡稱客基會）主辦的「野孩子生活節」，於今（10）的記者會宣布將於7月19、20日在臺北市客家文化主題公園熱鬧登場。（台北市客委會提供）

羅文裕分享，「野孩子生活節」以家庭生活為核心的價值，用愛與歌聲凝聚家的核心，期待無論什麼年齡，都可以像孩子一樣簡單快樂。同時，他也活動擴大為2天，希望國際音樂團體與客家音樂共同交流參與，將美麗的客家文化藉由音樂跨界融合傳遞到世界。

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7月19日登場的是客家歌謠比賽，邀請全臺北市的客家歌謠班，經由線上徵選初賽，前五名至現場比賽，評審團集結客家最強女聲徐世慧、何芸娜以及林鈺婷（Rita）等現場點評，選出最終優勝組。

台北市客家文化基金會（以下簡稱客基會）主辦的「野孩子生活節」，於今（10）的記者會宣布將於7月19、20日在臺北市客家文化主題公園熱鬧登場。（台北市客委會提供）

隔日則會以演唱會形式，邀請國內外歌手齊聚以不同的語言演唱，如知名藝人尋人啟事、美國歌手Justin與來自阿根廷的Musa、全臺灣最年輕的搖滾樂團JHALL樂團以及男團Ozone演出。

此外，人氣玩偶波力與安寶也將與來到現場的民眾歡聚共享夏日時光。現場還有唱客美食市集，為期兩天的生活節皆免費入場，邀請民眾闔家來到台北市客家文化主題公園在音樂及美食中度過溫馨的週末假期。

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