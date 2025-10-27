自由電子報
娛樂 最新消息

「世界第一美少年」毀了一生！伯恩安德森被帶Gay bar崩潰：我像可口的菜

〔記者廖俐惠／綜合報導〕瑞典演員、音樂人伯恩安德森（Björn Andrésen）驚傳在10月25日逝世，享壽70歲。他在15歲時因演出電影《魂斷威尼斯》獲封「世界第一美少年」，這個稱號卻成為他的夢魘，像是無法擺脫的枷鎖般，束縛著他一輩子。

伯恩威尼斯以《魂斷威尼斯》走紅全球，卻也因為這絕世容顏惹禍上身。（高雄電影節提供）伯恩威尼斯以《魂斷威尼斯》走紅全球，卻也因為這絕世容顏惹禍上身。（高雄電影節提供）

伯恩安德森出生於1955年1月26日，他的代表作是電影《魂斷威尼斯》（1971），他在片中有著一頭美麗金髮以及姣好的容顏，一夕之間在全球爆紅，當年更被媒體封為「世界第一美少年」。不過在電影上映後，伯恩安德森再也沒有跟義大利導演維斯康提說過話，他回憶起時未成年就被導演帶到一間滿是成年男子的同志夜店，伯恩安德森雖然是異性戀，並不恐同，但他仍認為非常不舒服。

伯恩安德森的驚人美貌，除了讓《魂斷威尼斯》中的角色瘋狂，戲外他也成為矚目的焦點。（高雄電影節提供）伯恩安德森的驚人美貌，除了讓《魂斷威尼斯》中的角色瘋狂，戲外他也成為矚目的焦點。（高雄電影節提供）

「在夜店裡面的的服務生，用一種赤裸裸的眼神看著我，好像我是一道很可口的菜。我知道自己不能有任何反應，因為那是一種社會自殺，但那也只是眾多遭遇地其中一次。」伯恩安德森說道，他在2003年也曾告訴《衛報》：「我感覺像被關在籠子裡的珍禽異獸。」

2021年，66歲的伯恩安德森再次接受《衛報》訪問，已經不是當年的膽小鬼，直言拍《魂斷威尼斯》毀了自己的人生，儘管他已經成為了鋼琴家，但沒人對他的音樂產生興趣，「我這一輩子做任何事都會跟那部電影連結在一起，就像我們在50年後還坐在這討論一樣。」被問到如果維斯康提還在會想對他說什麼？伯恩安德森回應：「滾啦！」更怒斥他是名文化掠食者，可以為了自己的作品犧牲一切。

伯恩安德森晚年蓄鬍、留起白髮，造型更像甘道夫。（達志影像）伯恩安德森晚年蓄鬍、留起白髮，造型更像甘道夫。（達志影像）

《魂斷威尼斯》（1971）是義大利電影大師維斯康提的經典之作，改編德國諾貝爾文學獎得主托瑪斯曼最富盛名的同志小說。故事講述年過半百的德國作曲家來到威尼斯度假，在飯店邂逅一名俊美的金髮少年，讓他空虛枯竭的心怦然悸動，潛伏蔓延的致命瘟疫也悄然襲來。英國傳奇同志演員狄鮑嘉精湛詮釋作曲家的焦慮與渴望，「世界第一美少年」瑞典男孩伯恩安德森的絕美容顏，半世紀以來更成為影史不滅身影，吸引眾人目光。

