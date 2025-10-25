自由電子報
娛樂 最新消息

楊冪劉亦菲友情決裂8年！同台零互動「尷尬畫面曝光」全場看傻

楊冪（左）、劉亦菲長年被傳友情決裂，如今雙方同台卻全程無互動。（翻攝自微博）楊冪（左）、劉亦菲長年被傳友情決裂，如今雙方同台卻全程無互動。（翻攝自微博）

〔記者邱奕欽／台北報導〕時尚雜誌《VOGUE中國》20週年紀念晚宴星光熠熠，沒想到最吸睛的卻是「昔日閨蜜」楊冪與劉亦菲8年後同台卻零互動的尷尬場面！兩人2006年合作《神鵰俠侶》結緣，過去互稱「冪冪」、「茜茜」情同姊妹，卻在2017年後傳出交惡，這回同框畫面更被捕捉到全程零對視、零交流，氣氛僵到冰點讓全場看傻眼。

《VOGUE中國》主編劉沖在大合照環節時，劉亦菲被請到C位與馬思純有說有笑，畫面融洽熱絡，不久後楊冪被請上前，由古力娜扎攙扶站在劉亦菲旁，但兩人頭部朝向相反方向刻意避開視線。此時，劉沖見狀快步走上前「站中間打斷」，劉亦菲低頭整理被踩到的裙襬，全程未與楊冪有任何眼神交流，隨後同在主桌卻分坐兩端，期間也未有對話，完全無視彼此存在。

劉亦菲（左）與楊冪爾後坐同桌，彼此依舊無交流。（翻攝自微博）劉亦菲（左）與楊冪爾後坐同桌，彼此依舊無交流。（翻攝自微博）

楊冪與劉亦菲的「破冰無望」再度成為焦點，兩人過去曾連續5年在微博互送生日祝福，被粉絲稱為「神仙閨蜜」，直至2017年雙方分別主演《三生三世十里桃花》電視版與電影版後，因人氣與票房落差傳出心結，兩人從此互動歸零，此次晚宴再同台的「零互動合照」曝光後，讓網友們直呼「友誼小船早就翻成潛艇」、「原來神仙也會尷尬！」

