（影）Andy揭「張家人找人處理我」驚人內幕 怒控遭網軍、狗仔聯手圍攻

〔記者邱奕欽／台北報導〕百萬YouTube頻道「眾量級CROWD」爆出財務糾紛，Andy老師指控前女友兼前夥伴張家寧及其家人涉嫌侵吞收益、逃漏稅，雖然張家寧遭依妨害電腦使用罪起訴，但她仍照常發布新影片並曾自我喊話「問心無愧，無愧對於誰！」然而，Andy老師今（23日）稍早釋出最新影片，憤控遭網軍、狗仔圍攻，更揭發「張家人找人處理我」的群組內幕。

Andy老師釋出以「張家人找人處理我！要我“人財兩失”【Andy老師】」為標題的新影片，指控張家寧一家的團隊在他發出首支指控影片後，於3月13日成立名為「家寧公關危機」的群組，內部策劃動用公關、網軍與媒體抹黑他人格、揭露家人住址並引媒體上門。

Andy老師表示卷宗內有對話、通聯、媒體操作時間表等證據，證據顯示包括提供他父母、住所等個資、指示週刊與報社出稿的具體安排，他表示已將相關證據交檢調並強調自己是受害者，呼籲停止對其家人與經紀人的騷擾。同時，Andy老師指出群組成員不僅發布抹黑文案，還協調網軍留言節奏，甚至有人主動提供他家人地址，導致親友受訪與騷擾。

Andy老師稱，群組內討論曾出現「要讓Andy人財兩失」等字眼，並詳細沙盤推演抹黑劇本，讓他與家人深感恐懼。

對此，張家寧方面已在不同場合回應「問心無愧」，而案件目前仍屬檢調偵辦階段；Andy老師則表示會依法追究並保護家人，若有更多卷宗可公開，也會配合司法程序釐清真相。

