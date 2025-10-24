家寧今晚YT上新片 全台網友大震驚：果然沒底線

YouTuber家寧遭曝光找人處理Andy。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕前百萬級YouTuber「眾量級」情侶檔分手後，撕破臉鬧上法院。Andy昨（23）晚發片怒吼，指責前女友家寧夥同知名男藝人、公關集團、網軍利用特定媒體針對他的家人展開攻擊，更表示要張家人離他的親人、朋友、經紀人遠一點。今（24）晚家寧也上新片，原本想看到血流成河的網友都很失落，家寧無視外界對她的抨擊，反而都在講吃吃喝喝，感覺玩得很開心。

家寧今晚上新片，完全無視外界對她的疑惑，也未澄清任何問題，只顧吃喝玩樂。（翻攝自臉書）



YouTuber Andy昨晚憤怒表示，他自己看到卷宗才發現張家人，尤其是家寧和他的妹妹張家芸，兩人竟想找人處理他，甚至進行毀滅式抹黑、潑髒水的方式，想徹底毀掉Andy。不僅如此，網軍及公關團隊甚至連Andy的父母、朋友、經紀人都不放過，公開地址讓有心人進行騷擾。影片曝光後大批網友到家寧社群帳號下洗版怒罵，沒想到家寧完全不當一回事。

請繼續往下閱讀...

家寧不顧外界對她觀感不佳，自顧自上新片。（翻攝自YouTube）

家寧今晚發布的影片是關於苗栗吃喝玩樂行程，還開開心心發文：「苗栗銅鑼火車站旁的瘋狂。上新片」，內容約20分鐘，底下的數十則留言幾乎都跟影片內容無關，反而批評譏諷家寧「還敢上片，必須倒讚」、「整家人沒一個人有道德良知，騙小騙鼻還要找人處理，到底多下三濫多下賤才會用這種方法去搞死一個善良的人？」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法