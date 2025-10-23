「修杰楷遭上銬」真相還原 網紅爆料：某人私下很糟

男星修杰楷涉閃兵，被檢警拘提到案。（資料照，記者陸運鋒攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕演藝圈閃兵案成為全民話題，包含陳柏霖、修杰楷、Energy書偉、Energy坤達、棒棒糖小杰都涉嫌花錢偽造假病歷，逃避兵役。其中42歲的修杰楷坦承花了15萬「假扮高血壓」拚免役失敗，最後因為妻子賈靜雯懷孕才提早退伍，實際服役不到7個月。日前修杰楷遭搜索拘提時，賈靜雯曾經表示檢調入屋上銬嚇壞小孩，如今警方還原真相。

藝人修杰楷（中）涉嫌「閃兵」遭拘提，他曾在新北市政府民政局服替代役。（資料照）

警方澄清前往修杰楷住處拘提時，早就考慮到孩子目睹狀況受驚的問題。警方登門時向前來應門的保母說明來意後，修杰楷與兩名孩子從房內走出，隨後保母即將孩子們帶回房內照顧，待修杰楷了解警方來意後，還給他時間換衣服，事後走出屋外才上銬。

請繼續往下閱讀...

修杰楷（右）當替代役時因為妻子賈靜雯懷孕才提早退伍。（資料照，記者陳奕全攝）

而社群平台上也有某位網紅出面爆料，「某個最近因為逃避兵役被上手銬的男藝人，我對他的印象一直不好，知道他私底下的為人很糟」。該網紅指出自己的前同事經營自己品牌時，發展非常好，「那個逃避兵役的藝人很貪心也很偽善，他之前要我朋友免費送他自用，後來還要求我朋友免費贊助幾個給他，再以他親自購買的名義寄給他朋友。態度不好就算了，還一副理所當然的樣子」。網紅更指出「看到他被上銬，還想要帶風向，就覺得北檢這次幹得好」，雖然沒有明指是誰，加上網紅並沒有給出明確答案，只回答：身為男人，只要身體健康，當兵本來就是義務。再說，免服兵役的時間也沒有讓他變得比較紅啊。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法