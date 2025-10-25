王祖賢淡出20年真相曝光 情傷引退演藝圈「一句話讓她死心」

王祖賢淡出演藝圈逾20年移居加拿大。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕王祖賢憑藉《倩女幽魂》、《東成西就》等電影紅極一時，不過至今她已淡出演藝圈逾20年，現居加拿大溫哥華，除了修行也經營艾灸工作室，過著遠離塵囂的生活。昔日合作導演王晶近日露面，首度公開王祖賢當年急流勇退的真正原因，坦言「一段感情與一句話」徹底改變了她的人生，也讓外界再度聚焦這位神祕女神的現況。

王晶（圖）公開王祖賢心死息影主要原因。（翻攝自微博）

王晶近日在公開影片中回憶，當時港產片市場開始衰退，不再是年產10餘部片的黃金時期，加上邵氏影業停拍，許多明星發展受限。就在這時，王祖賢與一名男星交往，卻遭對方家長以一句極為刺耳的話語否定，讓她心碎不已、萌生退意，王晶雖未道出該段話或語意，不過卻坦言「那句話對她打擊很大，讓她決定離開這個圈子，過平靜的生活。」

除了情感創傷，王晶也透露王祖賢早已對名利漸感倦怠，曾說「螢幕上的自己只是幻象。」渴望找回真實的生活，儘管王家衛等名導曾力邀復出，但她仍婉拒所有邀請直言「我已無可學之事。」自1993年起，王祖賢逐步淡出娛樂圈，最終遠赴加拿大溫哥華修行，現以淡泊、平靜姿態活出另一種人生。

