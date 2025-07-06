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娛樂 歐美

凱蒂佩芮 奧蘭多布魯為何分手？ 友曝男方「中央空調」

奧蘭多布魯（左）與美國流行天后凱蒂佩芮分手。（美聯社）奧蘭多布魯（左）與美國流行天后凱蒂佩芮分手。（美聯社）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕美國流行天后凱蒂佩芮（Katy Perry）與好萊塢男星奧蘭多布魯（Orlando Bloom）正式宣布結束長達近10年的戀情，兩人從「情人」變成女兒黛西的「共同監護人」，不免讓外界揣測兩人為何分手？外媒報導，兩人分手原因疑似奧蘭多布魯太愛拈花惹草。

凱蒂佩芮先前成功登上太空。（法新社）凱蒂佩芮先前成功登上太空。（法新社）

凱蒂佩芮和奧蘭多布魯分手原因眾說紛紜，有人認為是兩人各忙各地導致感情疏遠、有人指凱蒂佩芮前陣子登太空引起不滿，不過根據知情人士透露，主要還是因為奧蘭多布魯總是和女性保持曖昧關係，才導致凱蒂佩芮抓狂。

男星奧蘭多布魯經常與女性舉止親密。（歐新社）男星奧蘭多布魯經常與女性舉止親密。（歐新社）

雖然日前兩人共同發表聲明未來會將重心放在「共同撫養女兒」上，同時稱會視對方為家人，以「愛、穩定、互相尊重」為基礎，共同照顧女兒。不過，奧蘭多布魯今年4月赴美國邁阿密參加遊輪啟航活動時，現場與一名女士互動親密，行為引起熱議。

不僅如此，奧蘭多布魯跟女性相處時舉止過於親密，他本人卻絲毫不在意，5月初他去觀看F1賽車時，也是與女性友人同行，看來是個對每位女性都相當友好的「中央空調」。

友人爆料奧蘭多布魯（圖）與凱蒂佩芮分手原因是男方太愛拈花惹草。（路透）友人爆料奧蘭多布魯（圖）與凱蒂佩芮分手原因是男方太愛拈花惹草。（路透）

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