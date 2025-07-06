泰民失言「地震晃動挺帥的」嘻笑談末日預言IG道歉了

泰民、珉豪聊起末日預言議題，都笑到不行。（翻攝自IG）

王靖惟／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕近期日本地震頻傳，加上7月5日末日災難預言，讓民眾人心惶惶。韓團SHINee成員泰民昨天（5日）在直播上提及「日本末日預言」一事，卻意外引發爭議，他透過IG為自己輕率的言論道歉，目前正在深切反省中。

7月5日末日預言引發熱烈討論，泰民與珉豪在當天開直播提及此事，泰民表示：「不是有那個預言嘛，至今都還很安全，大家不用過度擔心，（珉豪：誰在擔心啊？）如果我在唱歌的時候晃動要怎麼辦啊！我是這樣想，而且我不是N（MBTI，想像力很強）嘛，POWER N啊，所以我想像這裡要是晃動的話會挺帥。」

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泰民以韓文、日文道歉。（翻攝自泰民IG）

泰民與珉豪討論此事時，全程都是帶著笑臉，態度引起熱議，有人直指他太過輕視地震帶來的影響。對此，泰民今天（6日）透過IG發布黑底白字聲明道歉，對於發表了輕率言論一事深表歉意，「我沒有充分考慮到當地民眾的狀況以及自然災害帶來的危險，發表了不適當的言論，我正在深刻反省中。」他坦言自己也曾經擔心過災難預言，所幸什麼事都沒有的平安度過，未來會成為慎重發言的人。

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