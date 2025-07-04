台灣豪車霸總明星臉 林裕凱神似溫昇豪 他激似劉以豪

台灣賓士總裁金恩中（左）與台灣Volvo國際富豪汽車代理總裁林裕凱，顏質高還撞臉台灣男神。（台灣賓士、國際富豪汽車提供）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕豪車總裁高顏質，人生勝利組！年僅37歲的林裕凱7月出任台灣Volvo國際富豪汽車代理總裁，年輕帥氣的「男女天菜」，在社群上吸引大量討論。除了林裕凱神似溫昇豪，台灣賓士總裁金恩中則貌似劉以豪。

年輕帥氣的林裕凱新任台灣Volvo國際富豪汽車代理總裁。（國際富豪汽車提供）

林裕凱擅長數據分析，加入台灣Volvo短短4年內，一路晉升。他在數據分析、市場洞察及客戶關係管理方面的專長，正是Volvo期望在未來市場競爭中脫穎而出的關鍵優勢，不僅代表Volvo台灣對於「數據驅動決策」和「數位化轉型」的決心，也預期將為品牌帶來更年輕、更具活力的形象。他個人在社群媒體上的高人氣，也為Volvo品牌注入了更多話題性。

請繼續往下閱讀...

現在台灣賓士總裁金恩中。（台灣賓士提供）

現在台灣賓士總裁金恩中（ Eun Choong Kim），是韓裔德國人，在2023年8月接任台灣賓士時年僅39歲，儘管當時全球經濟面臨逆風，台灣賓士依然繳出亮眼的銷售成績，尤其是在高階豪華車款（如AMG、Maybach、G-Class）的銷售方面表現突出。

台灣賓士9月即將迎來新任總裁暨執行長賴恩凱。（翻攝自IG）

不過由於賓士集團在全球人才流動與經驗傳承上的策略，金恩中在台任期只至8月底，將調往韓國賓士，台灣賓士9月1日將迎來新任總裁暨執行長賴恩凱（Mark Raine）。

賴恩凱是位熱愛戶外運動，特別是三鐵的高階經理人。（翻攝自IG）

德籍新任總裁暨執行長賴恩凱（Mark Raine），將於9月1日上任，他的職涯足跡遍佈全球多個重要市場，包括德國、杜拜、馬來西亞、韓國以及南非。年僅40幾歲的賴恩凱，從他的社群可看得出是位熱愛戶外運動，特別是三鐵的高階經理人。

這些兼具專業實力與出眾形象的總裁們，也為品牌增添話題，大大加分。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法