米可白獻吻送別「女兒」 淚憶13年點滴「心裡空空的」

米可白獻吻向愛犬錢錢道別。（翻攝自臉書）

〔記者李紹綾／台北報導〕米可白的13歲愛犬「錢錢」罹患胃癌，2日在她懷中安詳離世，讓她心碎不已。她昨用淚水送錢錢「畢業」，哀傷親吻錢錢，盼望未來「母女」再相見：「今天我帶著腫腫的眼睛去看你，你別笑媽媽喔！」讓粉絲看了心疼不已。

米可白3月曾公開錢錢罹患胃癌末期的消息，因愛犬高齡，無法接受化療、手術等療程，只能進行安寧照護。她趁拍攝八點檔空檔親力親為照顧愛犬，男友孫綻也全程陪伴協助，讓她忍不住感慨：「照顧癌末的孩子，真的不容易。」

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錢錢離世當天，米可白餵完牠最後一餐，細心替牠洗澡、洗腳，孫綻用吹風機吹乾毛髮時，錢錢在短短數秒間靜靜走完最後一程。米可白心碎表示：「昨天的我，哭著睡著；今天的我，哭著醒來。堅強這件事好難，我好需要你」、「你吃飽飽、洗了香香，在我的懷裡離開⋯妳走得好安靜好快，好像不想讓我為你擔心、不想留給我太多痛苦 。胖豬錢～以後聞不到你肉墊的爆米花味。媽媽心裡空空的。」她送別錢錢時，覺得錢錢很香，「是我熟悉的味道。」

米可白不捨愛犬錢錢離世。（翻攝自臉書）

米可白昨發文回憶與錢錢相識的點滴，當年7、8個月大的錢錢歷經轉養、滿眼不安。她沒有急於親近，只是靜靜陪伴，終於等到錢錢主動靠近、願意被抱，她感動落淚：「從那天開始，我就是妳的家。」陪伴錢錢度過無數平凡幸福的日子，卻在3月生活起了變化，「我們的生活變得不一樣」。

米可白分享「一家四口」合照淚別愛犬錢錢。（翻攝自臉書）

面對毛孩患胃癌，米可白學會灌食、打理藥劑、操作氧氣機，每天細心觀察錢錢的狀態，她坦言過程中感到無力、自責，無法接受心愛的家人成為病痛承受者，「那是一個讓人心碎的名字，可是妳還是很堅強。我好怕我做得不夠多、不夠好。每天觀察妳的呼吸、飲食、肚子、口水、排便 注意你的精神狀況。有時候 的照顧 我都覺得自己也生病了，看著妳虛弱的身體，我好無力、我好怕，我做的不夠多不夠好，我常常想著 為何生病的是你，我好不捨。」

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