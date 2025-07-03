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娛樂 最新消息

TRASH才剛得金曲獎 唐綺陽一語道破月亮雙魚「內心戲」

TRASH團員大爆料。（《Yahoo唐綺陽談星私廚》提供）TRASH團員大爆料。（《Yahoo唐綺陽談星私廚》提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕新科金曲最佳樂團TRASH上《唐綺陽談星私廚》，透露4個大男生感情不變的秘訣在於「閉關」的魔力，阿夜說：「我們常會想要去閉關，放鬆身心靈，可以解決問題，還能激發靈感。」魁剛補充說：「閉關時我在團員臉上看到幸福的樣子，然後在演唱會也看到台下粉絲一樣的幸福表情，那真的讓人覺得跟這群夥伴一起做音樂很幸福。」

TRASH團員大爆料。（《Yahoo唐綺陽談星私廚》提供）TRASH團員大爆料。（《Yahoo唐綺陽談星私廚》提供）

除了做音樂，TRASH團員阿夜和魁剛也熱愛料理，阿夜擅長甜點，招牌是美式軟餅乾，甚至將餅乾圖案刺在手臂上，魁剛爆料曾在閉關時親手燉番茄馬鈴薯牛肉，讓頤原吃到淚崩，魁剛說：「他吃一口就哭出來，因為太爽、太幸福了。」不過也不是天天都這麼和樂，月亮雙魚座的阿夜與魁剛坦承兩人最容易吵架，魁剛說：「我們常常是自己腦中小劇場太多，以為對方不理解自己。」唐綺陽則一語道破：「月亮雙魚就是這樣，很多內心戲。」

相處15年，對彼此之間都十分了解，團員們一致點名阿夜台上、台下反差最大，頤原說：「他看起來很多刺青很兇，但其實私下很細膩、很溫柔。」博文則補充：「阿夜很會察覺誰的情緒低落，感應到這些細節，而且很愛哭，情感很豐富。」而在創意部分，博文則堪稱鬼點子擔當，魁剛說：「有次他貝斯SOLO時，突然靈機一動用效果器把聲音變成「貓咪叫聲」，整段SOLO變成貓在台上喵喵叫，我們全體無言想說這在幹嘛，沒想到台下觀眾卻反應超熱烈。」

TRASH團員大爆料。（《Yahoo唐綺陽談星私廚》提供）TRASH團員大爆料。（《Yahoo唐綺陽談星私廚》提供）

TRASH也互相表達成軍15年心聲，阿夜直言：「我是一個很追求極致的人，對音樂要求很多，跟我組團真的辛苦，謝謝大家包容我的固執。」頤原則溫柔回應：「能認識大家是很棒的緣分，從每個人身上都學到很多，希望這份快樂可以一直延續下去。」

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