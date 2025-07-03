韓反派女星遭控校園霸凌 神隱1年蒐證提告：毫無事實根據

宋昰昀遭爆校園霸凌沉寂1年發聲。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國女星宋昰昀因出演《和我老公結婚吧》的反派角色走紅，沒想到卻在事業攀升之際，爆出校園霸凌風波，她也因此暫停演藝工作。如今時隔1年，她突然於2日發表聲明否認霸凌指控，強調「毫無事實根據」，並向最初爆料者提告。

據韓媒報導，宋昰昀透過法律代理人公開發表聲明，表示去年宋昰昀被爆出校園暴力爭議後，就持續主張相關內容並非事實，然而要證明不存在的事屬實困難，因此在她沉寂的1年多以來，一直努力蒐證以證清白，「最終成功取得大量相關證據，目前以對吳某（爆料者）提起刑事訴訟。」

請繼續往下閱讀...

宋昰昀在去年被捲入校園霸凌爭議，當時一名自稱是她高中的學弟出面爆料，曾被她狂虐90分鐘、不斷搧巴掌，甚至曾把同學打到需要4周時間痊癒，並且曾因暴力事件被強制轉學。面對種種指控，她如今終於出面做出具體反駁，主張從未施加校園霸凌行為，因此也不可能因為暴力事件被強制轉學，她更透露，目前已經掌握當時班導師等人的證詞與證據資料。

☆拒絕霸凌與騷擾，檢舉網路霸凌熱線：02-33931885；教育部反霸凌投訴專線: 0800-200-885☆

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法