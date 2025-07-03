晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

曾莞婷路邊搶車「慘跌狗吃屎」 崩潰求饒苗可麗

〔記者李紹綾／台北報導〕苗可麗、曾莞婷、陳冠霖擔任擔任Uber年度代言人，三人在廣告《跳過攔車鬧劇！Uber也有小黃》聯手飆戲，以滿滿的台式八點檔橋段呈現，本土風格大受好評。

三人出道史上第一次同台演出，對手戲讓網友感嘆：「兩個女神對打，好久沒有看到這麼火辣的廣告！」三人也在社群平台分享幕後花絮，苗可麗挑戰曾莞婷嗆聲：「終於遇到對手了...這次不是為了男人打架，是為了優步小黃啦！整晚跟莞婷互抓頭髮好幾次，還把她推到洞裡跌個狗吃屎，但你們評評理，是不是薑還是老！的！辣！（莞婷 sorry 我愛你）」曾莞婷更親自在苗可麗貼文底下留言：「姐我再也不敢跟你搶車了。」讓苗可麗秒收手說：「妳乖！我們共乘！」逗趣互動笑翻網友。

陳冠霖除了吊鋼絲、撐傘還要顧表情不被風吹亂，他還大虧苗可麗潑咖啡一次到位：「是不是想潑很久了！」拍片現場零NG，敬業精神也被現場工作人員集體大讚。網友也留言大讚廣告中的攔車鬧劇：「攔個車，也太鬧了吧」、「這個假嬰兒的臉真的很像，應該不用驗DNA吧」、「好好笑 怎麼沒讓苗可麗多罵幾句」。

不只三人的互動吸睛，廣告片中的「神祕小孩」也引發網友瘋猜，其實小孩頭髮超濃密激似陳冠霖，但曾莞婷的女神魅力引來無數粉絲網友留言舉手想當孩子的爸爸。曾莞婷還在Threads上貼出「沒用Uber叫車的一天」短片，被路攔搶車的路人一推之後瘋狂滾地，讓網友笑稱「史上最美掃地機器」，粉絲爆笑發文問她要滾去哪裡，釣出曾莞婷親自回覆：「已經下載優步小黃，可以跳過鬧劇了。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中