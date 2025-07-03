曾莞婷路邊搶車「慘跌狗吃屎」 崩潰求饒苗可麗

〔記者李紹綾／台北報導〕苗可麗、曾莞婷、陳冠霖擔任擔任Uber年度代言人，三人在廣告《跳過攔車鬧劇！Uber也有小黃》聯手飆戲，以滿滿的台式八點檔橋段呈現，本土風格大受好評。

三人出道史上第一次同台演出，對手戲讓網友感嘆：「兩個女神對打，好久沒有看到這麼火辣的廣告！」三人也在社群平台分享幕後花絮，苗可麗挑戰曾莞婷嗆聲：「終於遇到對手了...這次不是為了男人打架，是為了優步小黃啦！整晚跟莞婷互抓頭髮好幾次，還把她推到洞裡跌個狗吃屎，但你們評評理，是不是薑還是老！的！辣！（莞婷 sorry 我愛你）」曾莞婷更親自在苗可麗貼文底下留言：「姐我再也不敢跟你搶車了。」讓苗可麗秒收手說：「妳乖！我們共乘！」逗趣互動笑翻網友。

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陳冠霖除了吊鋼絲、撐傘還要顧表情不被風吹亂，他還大虧苗可麗潑咖啡一次到位：「是不是想潑很久了！」拍片現場零NG，敬業精神也被現場工作人員集體大讚。網友也留言大讚廣告中的攔車鬧劇：「攔個車，也太鬧了吧」、「這個假嬰兒的臉真的很像，應該不用驗DNA吧」、「好好笑 怎麼沒讓苗可麗多罵幾句」。

不只三人的互動吸睛，廣告片中的「神祕小孩」也引發網友瘋猜，其實小孩頭髮超濃密激似陳冠霖，但曾莞婷的女神魅力引來無數粉絲網友留言舉手想當孩子的爸爸。曾莞婷還在Threads上貼出「沒用Uber叫車的一天」短片，被路攔搶車的路人一推之後瘋狂滾地，讓網友笑稱「史上最美掃地機器」，粉絲爆笑發文問她要滾去哪裡，釣出曾莞婷親自回覆：「已經下載優步小黃，可以跳過鬧劇了。」

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