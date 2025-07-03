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娛樂 最新消息

（獨家超人專訪2）「超人」象徵的責任與理想！翱翔天際既興奮又極度不舒服

大衛科倫斯韋在《超人》化身超人，認為超人的堅持就是電影的核心主題。（華納兄弟提供）大衛科倫斯韋在《超人》化身超人，認為超人的堅持就是電影的核心主題。（華納兄弟提供）〔記者許世穎／專訪〕新生代男星大衛科倫斯韋在全新《超人》化身超人，認為「超人」象徵了「做好事、盡全力」的理想。「他代表我們之中最優秀的那一面，更重要的是，他體現了每天起床、盡最大努力過好每一天的那種堅持。一步一步踏實前行，以善意和對自己行動後果的覺察，扛起你能力所帶來的責任。」

大衛認為，超人的堅持就是這部電影的核心主題，「在一個不再相信這些理想有價值的世界裡，堅持這些信念。因為若你選擇行善，可能會被那些更自私、更激進的人甩在後頭。但最後，這趟旅程會讓觀眾感到振奮、興奮，準備好迎接任何挑戰。」

由於「超人」早已在大小銀幕上有著悠久歷史，大衛也笑言，接到試鏡通知時，最興奮的就是能夠以此為藉口，重溫歷年來所有版本的超人，「我確實在角色中找到了一些與我個人產生共鳴的地方，就是那種希望、行善的渴望，有時也會感到與人隔絕，甚至是與自己所愛的人、整個人類產生疏離感。」他說這些都是非常棒的角色特質，值得深入探索。

大衛科倫斯韋（右）在《超人》和瑞秋布羅斯納安（左）、斯凱勒吉桑多是《星球日報》的新聞團隊。（華納兄弟提供）大衛科倫斯韋（右）在《超人》和瑞秋布羅斯納安（左）、斯凱勒吉桑多是《星球日報》的新聞團隊。（華納兄弟提供）

至於同時扮演超人和隱藏超人身分的「克拉克」，大衛認為克拉克真的很享受扮演這兩個角色，「他喜歡當超人，喜歡現身拯救世界，並為能保護他人、讓人感到安全而自豪，但在某種程度上，當超人總是眾人矚目的焦點。而他同時也喜歡退回陰影中。」但在《星球日報》，克拉克不是鎂光燈下的主角，更像是默默地待在一旁、多聽少說、提升同事的表現，而不是自己衝出來搶救一切。

大衛科倫斯韋認為「超人」象徵了「做好事、盡全力」的理想。（華納兄弟提供）大衛科倫斯韋認為「超人」象徵了「做好事、盡全力」的理想。（華納兄弟提供）

雖然許多人都夢想和超人一樣可以在天空盡情飛翔，但實際拍攝飛行的戲讓大衛形容是「既極度不舒服、又是全世界最讓人興奮、最自由的感覺」。他說被吊在鋼絲上、穿著吊帶背心、藏在所有衣服底下，所以會有拉扯、夾痛、摩擦、刮傷等各種不適，「但不知怎麼的，當攝影機開始運轉、你聽到『3、2、1、開始』然後飛越空中時，那些痛苦就會消失，只剩下「飛翔」的感覺。」

《超人》將於7月9日在台上映。

未完待續…下一篇：大衛提到片中兩個重要角色，反派雷克斯，以及女友露薏絲

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