（獨家超人專訪３）瑞秋是「露薏絲」完美選角！大衛對尼可拉斯又愛又怕「溫柔又具威脅性」

〔記者許世穎／專訪〕新生代男星大衛科倫斯韋在全新《超人》化身超人，形容這次的電影並非一部傳統的起源故事，尤其不會特別和金球獎得主瑞秋布羅斯納安飾演的「露薏絲」上演浪漫初遇的場面。他大讚瑞秋是完美選角，簡直就跟露薏絲一樣「令人讚嘆」。

大衛科倫斯韋（右起）、瑞秋布羅斯納安、尼可拉斯霍特在倫敦宣傳《超人》。（華納兄弟提供）

大衛說瑞秋非常敏銳、反應快，幾乎讓人挫敗，「是那種『令人讚嘆』的挫敗，她什麼都不會錯過，有時會讓人好奇『妳怎麼什麼都注意到？妳怎麼能把我說過的話、之前講過的小細節都串連起來？』」他說身為演員，能碰到這種對手真的太棒了，「因為你知道她在聽你說話、看你表演、和你同在。而對超人來說，她也是非常讓人頭痛的對象，因為她會對他做的每件事提出質疑。」

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大衛科倫斯韋（右）、和瑞秋布羅斯納安在《超人》配對談情。（華納兄弟提供）

片中超人堅持自己只是盡他所能在做好事，因此有時候會好奇露薏絲為什麼會對他做出一些質疑，「她像是站在一個立場說『我並不是反對你做善事，但我們需要提出質疑。』這是一種新聞人的懷疑本能，思考事件的二次、三次影響。」因此這對銀幕情侶雖然一個是超級英雄、一個是人類記者，同時也是勢均力敵的對手，「也正因此激起了火花、浪漫與情感上的衝突與張力。」

尼可拉斯霍特在《超人》飾演終極反派雷克斯路瑟。（華納兄弟提供）

不過超人真正的「對手」，還是片中最終極的反派雷克斯路瑟。尼可拉斯霍特再度展現精彩演出，演活了角色的邪惡與心機。大衛直說期待和他合作已久，「我欣賞他很多年了，雖然他的演藝生涯很長（童星出身），但年紀卻還這麼輕，未來還有無限可能，而且已經在很多作品中展現了極出色的演出。」

回憶當初確定尼可拉斯要演出雷克斯，大衛說立刻就覺得「今天是這部電影的好日子」。他認為一位超級英雄的吸引力，往往取決於他的反派多麼精彩，「尼克為這個角色帶來一種魯莽的氣質，他願意嘗試。拍攝前，他和詹姆斯（岡恩）一起不斷雕琢角色，甚至拍攝過程也一直在實驗，因為這個角色有太多種詮釋方式。」

大衛認為尼可拉斯的厲害之處在於，他能駕馭各種不同風格的角色，「他極具喜感，能把台詞講得讓人當場笑出聲，我有時候甚至被他逗得笑場，但同時，他也能突然進入極度專注又真實具威脅性的狀態。」直說雖然尼可拉斯是個能想像得到最溫柔的人，但當他一進入角色、用「雷克斯」的眼神瞪人時，「真的會讓人感到害怕！」

《超人》將於7月9日在台上映。

未完待續…下一篇：和導演詹姆斯岡恩的合作，以及為什麼要看新版《超人》

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