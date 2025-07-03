百變女星獻聲皮克斯新作！柔伊被《地球特派員》打動引共鳴

柔伊莎達娜在《地球特派員》獻聲的姑姑（右）和主角艾立歐的親情相當動人。（迪士尼提供）

王靖惟／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕皮克斯最新動畫作品《地球特派員》找來柔伊莎達娜為主角艾立歐的姑姑歐嘉獻聲。柔伊從《神鬼奇航》演到《星際爭霸戰》，再從《阿凡達》轉變成漫威宇宙《星際異攻隊》的葛摩菈，更獲得奧斯卡肯定，好萊塢百變女星之名當之無愧。

該片講述了一個愛幻想、不擅社交的男孩艾立歐的故事，他對太空充滿熱情，也因為朋友不多，他最大的希望就是能被外星人綁架，到另一個世界找尋歸屬感和友誼。某天，艾立歐的願望成真，他踏上了一段星際冒險之旅，並在那裡與外星人成了朋友，當然，也無可避免地捲入了一場混亂。

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柔伊莎達娜為《地球特派員》男主角艾立歐的姑姑歐嘉獻聲。（迪士尼提供）

與外太空特別有緣的柔伊現實生活中擁有三個小孩，對艾立歐渴望被關注並獲得認同的脆弱心靈感同身受，電影中一句重要台詞：「我可能不理解你，但不影響我愛你！」更讓她覺得意義深遠。導演石之予也鼓勵柔伊為這個角色注入個人特色，於是她將自己為人母的經歷融入聲音裡，塑造了歐嘉溫暖、幽默和真誠情感的育兒方式。

柔伊直說艾立歐的情感深度讓她印象深刻，「他失去父母的悲傷，努力尋求身份認同的故事很打動我」，同樣是年幼喪父的她在艾立歐找尋歸屬感的同時，也看到了自己童年的影子，而在照顧艾立歐的過程中，也讓她聯想到自己和三個兒子的相處情節。《地球特派員》將於7月10日在台上映。

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