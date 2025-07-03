注意！電影院觀影「5大NG行為」 網公認這點最惱人

王靖惟／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕炎炎夏日，進電影院看電影成為民眾一大選擇，加上台北電影節、金馬影展等各影展百花齊放，只是當觀影成為日常，不免出現「令人惱火」的行為；以下「5大觀影NG情況」嚴重影響他人，缺乏觀影禮儀，不少觀眾在社群討論後產生共鳴，高呼「同感＋1」，盼台灣人能維持觀影文化最高品質。

電影院觀影，常出現令人不解的NG行為。（翻攝自X）

1.電影開播後滑手機、用手電筒找位置 / NG指數：★★★★★

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電影放映中，燈光全暗，進入電影世界，卻有觀眾彷彿旁若無人，拿起手機狂聊Line、IG，即使已將螢幕調成最暗，照理說仍會影響他人；影廳內廣告標語「越暗的地方你越亮」，指的也是這類缺乏公德心的觀眾。

不少影迷認為，電影開場後，手機開成飛航模式是基本禮儀，若真的得等重要訊息、電話，部分網友表示「根本就不該看這場電影」，畢竟手機光線在全暗的影廳內，再小心都會影響到他人；稍微高敏感的觀影族群，對於遲到觀眾開手機手電筒找位置也頗有微詞，「放任使用手機」正是網友公認第一名最惱人行為。

看電影不影響他人是基本禮儀，也是全民必須學習的功課。（翻攝自X）

2.講話討論劇情，劇透分享心得 / NG指數：★★★★

好看的電影多的是，藏有彩蛋、不希望被提前爆雷的電影也不在少數，電影院不乏情侶檔、朋友等，呼朋引伴分享觀影氣氛；幾乎所有人都遇過，有民眾試圖小聲講話，然而實際觀影體驗告訴我們，在影廳內極安靜的氛圍中，無論再小聲，都會聽得超清楚。

有網友分享，曾遇上觀影途中，不少人會將自己內心os說出口，甚至遇過前排觀眾在某角色一登場後，立刻跟身旁的朋友大聲說出「他就是壞人」、「他到後面會死掉」、「他是幕後黑手」等，爆雷不僅瞬間澆熄他人的觀影熱情，剝奪別人的觀影樂趣，同時也是不道德的行為。

3.踢別人椅背、坐姿「太正」擋住視線 / NG指數：★★★★

最高品質觀影不外乎看得舒適、盡情享受聲光效果帶來的美好體驗，但有觀眾更換坐姿時，會不慎踢到前排椅背，看2D直接變4D，或是有人喜歡在椅子上動來動去，此時若影廳內「椅子不是太穩」，只要有一人動，整排觀眾恐怕都被影響，千萬別輕忽「小動作」帶來的「巨大影響」。

也有不少民眾習慣坐在1/3椅子上，此「坐姿端正」卻會讓後排觀眾視線遭擋，到頭來還得被提醒「可以坐低一點嗎？」不自覺影響到他人；還有觀眾分享，放任未成年小孩在影廳內任意走動，發出笑聲、哭聲、講話聲，都不免為別人帶來困擾，點燃心中怒火。

4.嗑爆米花、製造噪音、攜味道濃郁食物 / NG指數：★★★★

看電影吃爆米花天經地義，但若在嘴裡發出過大聲音，將對旁人產生不良影響，至於喝手搖的吸管摩擦杯蓋，外食附的塑膠袋摩擦聲音，皆是噪音干擾來源之一。

也有部分觀眾習慣帶「味道濃郁」的食物入場，由於影廳是密閉空間，雖然有空調運作，難免「香味四溢」，曾有人遇上臭豆腐、加熱呼呼的炸雞、鹽酥雞等，都是會被人白眼的。

戲院影廳內禁止拍照、錄音、錄影。（翻攝自YouTube）

5.拿手機拍片尾、工作人員名單 / NG指數：★★★★

影廳內不用手機拍銀幕是基本常識，更遑論盜錄、攝影等非法行為，不少影迷認為，電影開場後，手機開成靜音或飛航模式是基本動作，若真要用到手機，就勇敢走出影廳外吧。

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