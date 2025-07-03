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43歲已故女星李嶼邇前進天堂 經紀人悲憶：她單純、熱愛演戲

王靖惟／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕出道12年的韓國女星李嶼邇6月20日離開人世，直到前天死訊才曝光，令韓國演藝圈陷入哀傷！李嶼邇的經紀人A某代替她的家人發文證實死訊，同時向韓媒分享，李嶼邇為人單純、熱愛演戲，即使只接到一個小小的角色，也充滿感激。

李嶼邇遺作是韓劇《離婚保險》，曾在社群上傳劇本認證照。（翻攝自IG）李嶼邇遺作是韓劇《離婚保險》，曾在社群上傳劇本認證照。（翻攝自IG）

李嶼邇生前最後一部作品是和李棟旭合作的tvN電視劇《離婚保險》，該劇雖在今年5月開播，不過早在去年就拍攝完成；在第五集登場的李嶼邇，雖然戲份不多，仍在社群上傳劇本認證照，足見相當重視這份工作。

經紀人A某遺憾表示，「當時我沒去《離婚保險》的拍攝現場，不過我和李嶼邇一直保持聯繫，記得她在拍攝的時光都非常開心。」據報導，李嶼邇原本一邊演戲，一邊經營花店，花店停業已久後，原訂9月重新開幕

A某回憶：「我看到的她（李嶼邇）總是充滿勇氣和毅力，她比任何人都要努力完成分配到的小任務，並始終對自己的工作心懷感激。」悲痛表示，希望她能被世人銘記住，是一位美麗、聰明、充滿活力的姐姐。

李嶼邇2013年透過MBC電視劇《龜岩許浚》展開演藝活動，之後拍過《百年的遺產》、《清潭洞醜聞》等作品，也在電影《金權性內幕》、《殺戮羅曼史》等亮相，最近的作品為《離婚保險》，無奈沒能繼續拍戲，就提前人生謝幕。

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