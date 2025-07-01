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娛樂 最新消息

輪到女生了！曾珮瑜任「勞動影像嘉年華」首位女代言大使

〔記者鍾志均／台北報導〕第19屆「2025臺北勞動影像嘉年華」即日起展開徵件。今年邀請演員曾珮瑜擔任影展「首位女性代言人」，倍感榮幸的她開心歡呼：「終於輪到女生了！」

曾珮瑜邀請大家透過鏡頭一起拍攝勞動議題，展現勞工眼裡「平等的渴望」。（電影戲劇業職業工會提供）曾珮瑜邀請大家透過鏡頭一起拍攝勞動議題，展現勞工眼裡「平等的渴望」。（電影戲劇業職業工會提供）

曾珮瑜不僅為影展開啟嶄新的性別視角，也呼應本屆主題「鏡頭的背後是平等的渴望」，邀請社會大眾透過影像關注每一種職業、每一位勞動者背後默默承擔的重量；她自剖：「演員並非總是光鮮亮麗，同時也是沒有保障的自由接案者！」

身為「女性自由工作者」，曾珮瑜自曝真實處境：「我沒有固定僱主，即使一年沒工作也無法申請失業補助，這份職業並不如大家想像中那麼好賺。」

她提到自己和許多演員在疫情期間為生活節省開支、兼差斜槓度日，收入的不穩定與工時過長更是常態：「剛入行的時候，經常一拍就是16、18小時，直到這幾年才逐步改善。」

2025勞動影像嘉年華由曾珮瑜擔任影展首位女性代言人。（電影戲劇業職業工會提供）2025勞動影像嘉年華由曾珮瑜擔任影展首位女性代言人。（電影戲劇業職業工會提供）

曾珮瑜同時表達演員對「平等的渴望」：「演員這個行業很容易被浪漫化，看起來光鮮亮麗，但也只是靠勞力賺錢，靠熱愛撐住。沒有工作時得維持體態、保持狀態」，感慨演員也是一般人，也有七情六慾，只是工作屬性更容易被放大檢視。

她曾演出的影視作品《外鄉女》描寫1970年代台灣出口加工區中撐起經濟脈動的女性勞動者，另外還在《櫥窗人生》飾過檳榔西施，「很多人都忘了，撐起經濟奇蹟的不只有鋼筋水泥，還有縫紉機前、工廠裡揮汗如雨的她們。」

臺北市勞動局長王秋冬表示，今年影展主題「鏡頭的背後是平等的渴望」，「我們邀請曾珮瑜擔任代言人，不只是因為她在勞動影視作品中的影響力，更因為她能夠真誠地代表許多無名卻努力生活的工作者，尤其是女性。」

2025勞動金像獎海報。（電影戲劇業職業工會提供）2025勞動金像獎海報。（電影戲劇業職業工會提供）

2025年勞動金像獎影片徵選競賽徵件即日起至114年8月22日止，徵求30分鐘以上的長片組及10分鐘以上、未達30分鐘的短片組，總獎金高達75萬元，只要是2022年以後拍攝完成、以勞動為核心的影片，均可角逐不分類首獎35萬元，歡迎與勞動權益、爭取勞動條件及促進勞動尊嚴相關之作品踴躍參賽，更多資訊可上臺北市政府勞動局網站查詢。

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