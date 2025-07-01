晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

56歲王彩樺狂曬比基尼照 網問：可以追妳嗎？

王彩樺整形被網友發現。（翻攝自臉書）王彩樺整形被網友發現。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕女星王彩樺今年4月出席賴慧如婚宴時，被網友發現臉部僵硬不自然，狂酸她「撞臉古文物」，事後她大方坦承整形，並故意把自己跟網友所說的古文物Po在一起自嘲。今（1）日王彩樺突然在社群平台公開自己30年前的比基尼照片，網友紛紛誇讚好美，還有人高喊：可以追妳嗎？

王彩樺被網友嘲笑撞臉古文物，她乾脆把自己跟三星堆文物P在一起自嘲。（翻攝自臉書）王彩樺被網友嘲笑撞臉古文物，她乾脆把自己跟三星堆文物P在一起自嘲。（翻攝自臉書）

王彩樺今在社群發文「嗨 我親愛的朋友們 彩樺姊（姐）穿泳裝是不是有辣到」並隨文發了一張自己年輕時穿著花俏兩截式比基尼的照片，她驕傲說「時間都過去30年了，但我身材真的沒在輸」。

王彩樺30年前比基尼照曝光。（翻攝自臉書）王彩樺30年前比基尼照曝光。（翻攝自臉書）

原來，王彩樺年輕時曾經參與《十二大美女－－海底城泳裝歌唱秀》專輯，她穿著豔紅色印花比基尼演唱陳小雲經典歌曲〈愛情的騙子我問你〉。伴唱帶畫面中，王彩樺宛如日本偶像青春美麗，臉上掛著甜甜的笑容，梳著包頭的她俏皮可愛的模樣，跟展露出來的火辣身材呈現出明顯反差感。

雖然沒有雄偉的上圍，但她的身材仍然非常性感，纖細的小蠻腰和鉛筆般筆直的長腿都非常迷人。這張照片也釣出王彩樺的明星好友，歌后蔡秋鳳忍不住留言誇讚她：「好身材喔」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中