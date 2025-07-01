56歲王彩樺狂曬比基尼照 網問：可以追妳嗎？

王彩樺整形被網友發現。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕女星王彩樺今年4月出席賴慧如婚宴時，被網友發現臉部僵硬不自然，狂酸她「撞臉古文物」，事後她大方坦承整形，並故意把自己跟網友所說的古文物Po在一起自嘲。今（1）日王彩樺突然在社群平台公開自己30年前的比基尼照片，網友紛紛誇讚好美，還有人高喊：可以追妳嗎？

王彩樺被網友嘲笑撞臉古文物，她乾脆把自己跟三星堆文物P在一起自嘲。（翻攝自臉書）

王彩樺今在社群發文「嗨 我親愛的朋友們 彩樺姊（姐）穿泳裝是不是有辣到」並隨文發了一張自己年輕時穿著花俏兩截式比基尼的照片，她驕傲說「時間都過去30年了，但我身材真的沒在輸」。

請繼續往下閱讀...

王彩樺30年前比基尼照曝光。（翻攝自臉書）

原來，王彩樺年輕時曾經參與《十二大美女－－海底城泳裝歌唱秀》專輯，她穿著豔紅色印花比基尼演唱陳小雲經典歌曲〈愛情的騙子我問你〉。伴唱帶畫面中，王彩樺宛如日本偶像青春美麗，臉上掛著甜甜的笑容，梳著包頭的她俏皮可愛的模樣，跟展露出來的火辣身材呈現出明顯反差感。

雖然沒有雄偉的上圍，但她的身材仍然非常性感，纖細的小蠻腰和鉛筆般筆直的長腿都非常迷人。這張照片也釣出王彩樺的明星好友，歌后蔡秋鳳忍不住留言誇讚她：「好身材喔」。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法