日本「I級巨乳」難忘甜Q口感 辣秀「極致性感」停不下來

天木純將於8月出席台灣成人展，辣秀I級巨乳。（Onederfour萬德佛提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕2025最香「TRE台北國際成人展」8月8日起跑！今年在台北南港展覽館二館盛大登場，今（1）宣布「I罩杯東洋乳神」天木純與「34F賽車女神」名取久留美將舉辦戀愛神社見面會，將現身C-10 + C-17攤位，要讓粉絲感受心臟爆擊的悸動。

Onederfour萬德佛特別打造「命定戀愛女神」主題，設計多項甜蜜互動亮點，包括「戀愛壁咚」、「親簽私物」、「乳香卡」、「愛情水」、「女神腿環」等多重福利，加上粉絲最期待的「獨佔戀愛女神攝影會」，帶來獨特儀式感體驗。

天木純IG粉絲多達255萬，以童顏巨乳形象風靡成人界，社群曝光度極高；她這次除了來台和粉絲互動，並提到自己對台灣小吃地瓜球情有獨鍾：「甜甜QQ的口感非常難忘，一吃就愛上，像台灣粉絲一樣讓人停不下來！」

她透露，自己常透過IG分享豐滿胸部的性感照片，特別受到粉絲歡迎，「被大家封為童顏巨乳女神真的很開心，我對自己的胸部與腰線都相當有自信，這次很期待「戀愛壁咚」希望讓粉絲感受與I級巨乳的震撼體驗。」

天木純將於8月出席台灣成人展，辣秀I級巨乳。（Onederfour萬德佛提供）

今年天木純首次參加TRE成人展，她興奮表示：「我最近學了一句中文叫『極致性感』，這也是我一直想呈現的性感模樣，希望大家現場來驗收！」為展會特別準備的造型還包括「性感日式女巫裝」與「火辣中式旗袍」，想必令人期待。

與天木純一起出席見面會還有有34F傲人上圍的日本賽車女神「名取久留美」，兩位女神將攜手在Onederfour萬德佛打造的戀愛攤位中，要和粉絲來場難忘的戀愛體驗。

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