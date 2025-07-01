短劇男神柯淳首挑長劇！台灣導演曝光「曾獲金鐘獎」

短劇男神趙柯淳傳演出長劇《西風向晚》。（翻攝自微博）

〔記者傅茗渝／台北報導〕憑短劇《好一個乖乖女》爆紅的「短劇男神」柯淳（趙柯淳），因劇集創下超過30億觀看次數，人氣扶搖直上。近日傳出他將首次挑戰長劇，參演青春偶像劇《西風向晚》，該劇由台灣金鐘導演許肇任執導，7月20日正式開拍。

趙柯淳行程可見7月20日為新戲開機。（翻攝自微博）

《西風向晚》改編自晉江文學城超人氣小說《墜落》，故事講述學霸少女周挽，為了籌措奶奶手術費，被迫接近母親的繼子陸西驍，兩人原本互相試探、利用，卻逐漸產生真感情。只是現實殘酷，最終兩人被迫分開，十年後重逢，愛恨交織，尋回當年的真相與情感。

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《西風向晚》由台灣導演許肇任執導。（翻攝自微博）

本劇卡司包括男主角周柯宇、女主角包上恩，而柯淳則被指將演出重要角色，象徵他從短劇正式跨足長劇市場。導演許肇任曾執導《酸甜之味》、《愛很美味》與去年奪下金鐘導演獎的《有生之年》，這次攜手高人氣IP與新生代演員陣容，勢必再掀討論熱潮。

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