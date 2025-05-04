「短劇男神」透露天價片酬 金額嚇退劇組

中國男星柯淳演出的短劇曾破2億觀看量。（本報合成圖，翻攝自微博）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕近期人氣高漲、愈來愈走紅的「短劇男神」中國男星柯淳，因演出短劇《好一個乖乖女》破20億觀看量，挾帶高人氣，受到不少劇組邀約。不過，近日柯淳在綜藝節目不小心脫口說出自己的片酬，一天竟然要價2萬人民幣（約新台幣8.5萬元）嚇退不少劇組。

柯淳透露自己拍短劇一天的報價是人民幣2萬元。（翻攝自微博）

柯淳參加《無限超越班3》的時候，被問到演出酬勞時，他雖略有停頓，但是最後還是說出：短劇都是按照拍攝天數給錢，目前他演出的報價是一天2萬人民幣。聽到這個價格之後，不少人都感到訝異，但柯淳立刻解釋：目前為止還沒有用這樣的報價接到戲劇。

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柯淳挾帶高人氣迅速走紅。（翻攝自微博）

有劇組人員也透露，柯淳的報價的確偏高，容易造成劇組成本負擔過重，這也是近期柯淳接到短劇邀約變少的主因。不過，倘若柯淳能夠「降價」，以他的人氣，劇組還是相當樂意和他合作。

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