KID當爸後轉性！不再極限挑戰「有人等我回家」

〔記者侯家瑜／台北報導〕曾是搞怪代表的「KID」林柏昇，如今晉升二寶爸，坦言當上爸爸後，人生徹底改變。他近日與老婆Rita接受《嬰兒與母親》7月號專訪，他自曝最怕的不是拍極限挑戰失敗，而是以前太白痴的影片哪天被女兒木朵看到。KID說，現在做任何事都會三思，「怕丟臉，也更怕死了，因為肩上多了責任，不能再只為自己活。」

KID晉升二寶爸後，人生觀開始改變。（嬰兒與母親雜誌）

過去熱愛雲霄飛車、挑戰高空跳水的他，現在卻在玩設施前開始焦慮，會緊張、甚至微微發抖，「因為想到家裡還有人等我回家」。父愛不只讓他變得謹慎，也讓他更勇敢去嘗試以前看不起的事。

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KID過去看到唱唱跳跳的兒童節目主持人，總覺得太裝可愛、太丟臉了，絕對不是他的風格。但當他看見木木對節目中的哥哥姐姐投以崇拜眼神，他心中一動：「為了我的小孩，我可以！」

KID晉升二寶爸後，人生觀開始改變。（嬰兒與母親雜誌）

KID現在甚至正計畫主持一檔兒童節目，希望成為孩子眼中的英雄，「當我決定接這節目的時候，其實心裡還是會手軟，因為那真的不像我，但想到他們會以我為榮，就什麼都值得。」

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