晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

KID當爸後轉性！不再極限挑戰「有人等我回家」

〔記者侯家瑜／台北報導〕曾是搞怪代表的「KID」林柏昇，如今晉升二寶爸，坦言當上爸爸後，人生徹底改變。他近日與老婆Rita接受《嬰兒與母親》7月號專訪，他自曝最怕的不是拍極限挑戰失敗，而是以前太白痴的影片哪天被女兒木朵看到。KID說，現在做任何事都會三思，「怕丟臉，也更怕死了，因為肩上多了責任，不能再只為自己活。」

KID晉升二寶爸後，人生觀開始改變。（嬰兒與母親雜誌）KID晉升二寶爸後，人生觀開始改變。（嬰兒與母親雜誌）

過去熱愛雲霄飛車、挑戰高空跳水的他，現在卻在玩設施前開始焦慮，會緊張、甚至微微發抖，「因為想到家裡還有人等我回家」。父愛不只讓他變得謹慎，也讓他更勇敢去嘗試以前看不起的事。

KID過去看到唱唱跳跳的兒童節目主持人，總覺得太裝可愛、太丟臉了，絕對不是他的風格。但當他看見木木對節目中的哥哥姐姐投以崇拜眼神，他心中一動：「為了我的小孩，我可以！」

KID晉升二寶爸後，人生觀開始改變。（嬰兒與母親雜誌）KID晉升二寶爸後，人生觀開始改變。（嬰兒與母親雜誌）

KID現在甚至正計畫主持一檔兒童節目，希望成為孩子眼中的英雄，「當我決定接這節目的時候，其實心裡還是會手軟，因為那真的不像我，但想到他們會以我為榮，就什麼都值得。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中