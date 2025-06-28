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娛樂 最新消息

唱進未來的時光機！大巨蛋4萬人見證五月天「唱到80歲」承諾

五月天今唱進大巨蛋第二天。（相信音樂提供）五月天今唱進大巨蛋第二天。（相信音樂提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕今天是五月天登大巨蛋開唱第二天，也是「5525＋1回到那一天」25週年巡迴演唱會主題的第一場，以一串耳熟能詳的《OAOA》、《孫悟空》、《盛夏光年》、《終結孤單》等開場，讓大巨蛋4萬觀眾嗨翻。他們過去常跟歌迷約定「唱到80歲」，今說到做到，演唱會啟動「天外有天時光機」，直接帶領歌迷來到2055年，完成「到了80歲還要拄著枴杖開演唱會」的約定。

五月天在演唱會中帶領粉絲踏入時光機。（相信音樂提供）五月天在演唱會中帶領粉絲踏入時光機。（相信音樂提供）

在串場VCR中，他們穿越時空來到2055年，找來《派對動物》MV裡的「熟版五月天」演出80歲的五月天，正展開一場「5555」演唱會排練，怪獸的女兒詠詠也驚喜現身其中，之後一系列《相信》、《人生海海》組曲，背景搭配五人已白髮蒼蒼的動畫影片，呼應五月天「到80歲也要搖滾」的決心。

五月天今帶領4萬歌迷再次走入大巨蛋。（相信音樂提供）五月天今帶領4萬歌迷再次走入大巨蛋。（相信音樂提供）

在talking時間，瑪莎搖著一頭飄逸長髮，幽默提到大巨蛋演出讓他很開心，「有冷氣可以吹，對於夏天看演出的人，是件幸福的事，對於身在台上的我也是件非常幸福的事。」他還特別強調在會場中間控台有塊很大的區域，並不是位置賣不出去，是因爲那邊是棒球場本壘板和投手丘的位置，他呼籲歌迷散場、進場可以避開此地，「那是棒球場很重要的地方，希望未來這麼棒的場地還能有很棒的棒球比賽可看！」

五月天演唱會有很多絢爛特效。（相信音樂提供）五月天演唱會有很多絢爛特效。（相信音樂提供）

阿信則指出「5525又加1」，代表五月天又往80歲前進一步，他認為「一個樂團可以玩25年，一定有他的困難，尤其跟團長大人相處」，言及至此他看了怪獸一眼，立刻說：「可說如魚得水。」瑪莎立刻虧：「不就很會轉。」不忘展現他們讓人熟悉的鬥嘴畫面。

阿信也提到今晚要唱到超時，讓大巨蛋斷電也無妨，還問台下4萬歌迷：「停電你們怕不怕？黑漆漆你們怕不怕？」歌迷大聲回他「不怕」，但後方冠佑卻幽幽說：「我怕沒冷氣。」讓現場哈哈大笑。

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