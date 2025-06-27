李坤城遺物翻出羅大佑作品 兒嘆他錯過「翻身關鍵」：把路走死

知名作詞人李坤城（右）與林靖恩共譜「爺孫戀」。（翻攝自臉書）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「爺孫戀」資深音樂人李坤城2023年4月不敵大腸癌病逝，遺孀林靖恩拿到台中房地產，兒子李卓軒則分配到著作權及收藏品；李卓軒昨（26日）透露，整理音樂收藏時，發現很多羅大佑的作品，也感嘆父親過去為了幾萬塊的版稅跟羅大佑互告，「把自己的路走死了」。

李卓軒昨天在臉書發文，指出自己在整理音樂收藏時，看到許多羅大佑的作品，直指這些市場價值超高。

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羅大佑因版權問題和李坤城對簿公堂。（資料照）

李卓軒表示，若是羅大佑當年沒有給機會和李坤城合作，「他這輩子啥咖也不是」，可惜的是，他的父親當年為了幾萬元的版稅與羅大佑對簿公堂，導致兩人關係決裂，羅大佑甚至寫萬言書絕交，「把自己的路走死了。」

李坤城兒子李卓軒臉書貼文。（翻攝自臉書）

「反向教材我也是學到了」，李卓軒說，不是每個人一生都有出頭天的機會，飲水要思源，做人要有品，為蠅頭小利翻臉是窮人最常犯的基本姿勢，人窮志短，再有才華、沒有品德、名聲搞壞了，那也是了然。

李坤城多年前為歌手羅大佑發行的〈火車〉、〈青春舞曲2000〉和〈心肝寶貝〉等膾炙人口歌曲填詞，卻爆發糾紛，李坤城質疑，羅大佑獨佔至少8首歌的著作權，且積欠他上百萬元版稅，於是按鈴控告羅大佑涉嫌違反著作權法，最終台北地檢署因罪證不足宣告不起訴，但兩人關係因此鬧僵。

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