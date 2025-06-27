晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

李坤城遺物翻出羅大佑作品 兒嘆他錯過「翻身關鍵」：把路走死

知名作詞人李坤城（右）與林靖恩共譜「爺孫戀」。（翻攝自臉書）知名作詞人李坤城（右）與林靖恩共譜「爺孫戀」。（翻攝自臉書）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「爺孫戀」資深音樂人李坤城2023年4月不敵大腸癌病逝，遺孀林靖恩拿到台中房地產，兒子李卓軒則分配到著作權及收藏品；李卓軒昨（26日）透露，整理音樂收藏時，發現很多羅大佑的作品，也感嘆父親過去為了幾萬塊的版稅跟羅大佑互告，「把自己的路走死了」。

李卓軒昨天在臉書發文，指出自己在整理音樂收藏時，看到許多羅大佑的作品，直指這些市場價值超高。

羅大佑因版權問題和李坤城對簿公堂。（資料照）羅大佑因版權問題和李坤城對簿公堂。（資料照）

李卓軒表示，若是羅大佑當年沒有給機會和李坤城合作，「他這輩子啥咖也不是」，可惜的是，他的父親當年為了幾萬元的版稅與羅大佑對簿公堂，導致兩人關係決裂，羅大佑甚至寫萬言書絕交，「把自己的路走死了。

李坤城兒子李卓軒臉書貼文。（翻攝自臉書）李坤城兒子李卓軒臉書貼文。（翻攝自臉書）

反向教材我也是學到了」，李卓軒說，不是每個人一生都有出頭天的機會，飲水要思源，做人要有品，為蠅頭小利翻臉是窮人最常犯的基本姿勢，人窮志短，再有才華、沒有品德、名聲搞壞了，那也是了然。

李坤城多年前為歌手羅大佑發行的〈火車〉、〈青春舞曲2000〉和〈心肝寶貝〉等膾炙人口歌曲填詞，卻爆發糾紛，李坤城質疑，羅大佑獨佔至少8首歌的著作權，且積欠他上百萬元版稅，於是按鈴控告羅大佑涉嫌違反著作權法，最終台北地檢署因罪證不足宣告不起訴，但兩人關係因此鬧僵。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中