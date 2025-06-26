粉專舉一點開砲 賀瓏超渣行為薩泰爾應該有感

女星「Albee｣范乙霏（左起）、賀瓏、天殘三角關係讓人看了直搖頭。（本報合成圖，翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕喜劇演員賀瓏與已故前女友天殘、女星「Albee」范乙霏的三角關係鬧得沸沸揚揚，天殘閨密林妍霏還爆料賀瓏曾逼天殘墮胎，手術當天不敢現身，天殘當時血流不止，連小腿上都是血。粉絲專頁「通告人生」認為墮胎對女性身心都是重創「只能說賀瓏竟然渣到，連薩泰爾都有感覺」。

賀瓏在天殘墮胎時除了不陪同進行手術外，之後態度也極其冷淡。（翻攝自臉書）

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通告人生發文，認為賀瓏處理感情他人無從置喙，但要女方墮胎「那對女生身心是一個很嚴重的折磨」，扼殺肚子裡的小生命，對女方來說，不但有罪惡感，加上身體受手術折磨，身心雙重打擊，對女方來說很有可能變成一生都過不去的噩夢，但這種傷痛男方往往很難同理，因為孩子不在男方肚子裡，所以通告人生沉重說：「那真的不是只是一個受精卵而已」。

粉專人生認為天殘歷經墮胎一事，可能造成身心雙重受創。（翻攝自臉書）

通告人生更嚴厲指責，既然有本事玩，就要做好避孕措施，不要讓女方受折磨，不是只有生孩子會導致產後憂鬱，墮胎就等於扼殺一條生命「對於女生來講，那跟要自己殺人沒什麼兩樣。而且還是自己最珍貴的人。男人真的不能這麼渣。」

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更讓人心痛的是，賀瓏與天殘分手75天之後，就被拍到和Albee親密同遊日本，即使天殘選擇走上絕路，賀瓏為了自保，竟然公開前女友給親友的遺書，只是為了證明自己沒有出軌，種種行為都讓人覺得天殘真的太傻、太不值得，更激怒天殘的好友們。

賀瓏種種渣男行為讓天殘的閨密看不下去。（翻攝自臉書）

天殘閨密林妍霏氣到揭露天殘生前就被賀瓏逼著墮胎，還嫌棄天殘身材太胖無法發生親密關係，種種行為都讓人覺得超渣。更別提天殘離開之後，賀瓏一邊滿臉悲戚的參加葬禮，轉頭又被目擊與Albee日本旅行，難怪賀瓏形象徹底翻車。

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