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張玉嬿演出中落跑進廁所！閉門懺悔三天：出道30年我真的很羞愧

葉全真與張玉嬿今排練舞台劇《同學會！同鞋～》。（記者陳奕全攝）葉全真與張玉嬿今排練舞台劇《同學會！同鞋～》。（記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕葉全真與張玉嬿都是昔日八點檔的一姐，兩人現和湯志偉、王琄、楊麗音等人今排練舞台劇《同學會！同鞋～》，這是她們出道30年來首次合作。張玉嬿受訪時透露過去不僅在工作上毫無交集，私下也從未碰過面，因兩人過去所屬的電視台不同，對於「后不見后」的傳聞，張玉嬿形容：「都剛好沒在同個時空工作，就沒機會碰面。」

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這次合作，湯志偉卻先爆料張玉嬿上週在台中演出時發生了一段插曲，但故事還沒說，葉全真卻想攔著這故事，替張玉嬿保留形象，相當體貼。

舞台劇《同學會!同鞋》今進行十周年巡迴彩排記者會。（記者陳奕全攝）舞台劇《同學會!同鞋》今進行十周年巡迴彩排記者會。（記者陳奕全攝）

後來湯志偉忍不住提到張玉嬿在台上演到一半因腰帶鬆脫，她偷偷繞到舞台上的廁所請工作人員幫忙處理，卻忘了接下來還有與凱爾的對戲，導致台上場面一度混亂。張玉嬿懊悔地說：「我在家閉門懺悔思過三天，覺得非常羞愧，這是我第一次發生這種事，我一向自詡是專業演員。」

湯志偉笑說，當時張玉嬿在廁所調整腰帶，台上的凱爾找不到對戲對象，他試圖上前救場，卻反而搞得更亂。最後張玉嬿優雅地從廁所走出來，仙氣十足地說：「找我什麼事啊？」沒想到台上早已一團混亂，眾人只好硬著頭皮重演一遍。下台後，張玉嬿還悠悠地問大家：「我應該沒有耽誤什麼吧？」讓大家忍不住笑成一片。

張玉嬿（左）、葉全真飾演閨蜜。（記者陳奕全攝）張玉嬿（左）、葉全真飾演閨蜜。（記者陳奕全攝）

葉全真笑說，看到張玉嬿出包反而讓她安心，「原來在台上，不管發生什麼事，都會有人救援！」在她眼裡，張玉嬿不論遇到什麼突發狀況，始終保持著仙女形象。大家私下見面多是勾肩搭背地打招呼，只有張玉嬿總是輕聲細語、溫柔地打招呼。張玉嬿聽後則笑著解釋：「我平常只是轉到省電模式，只有上場才會把電量開到最大。」

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此外，葉全真首次加入這齣戲，成為「轉學生」，上週第一場首演結束，謝幕就爆哭，讓大夥嚇到，洪都拉斯認為葉全真「用生命彩排」，每回他都提醒葉全真要調節體力，她總說好，卻沒做到，葉全真說：「我必須要以最快速度跟上同學的腳步，真正成為他們的同學。」因此連彩排都毫無保留地演出。

舞台劇《同學會!同鞋》今進行十周年巡迴彩排記者會。（記者陳奕全攝）舞台劇《同學會!同鞋》今進行十周年巡迴彩排記者會。（記者陳奕全攝）

她戲裡和湯志偉有頗多感情戲，湯志偉提到他在後台會緊緊抓住葉全真的手，「像是回到劇中角色，彼此年紀到了個階段，彼此珍惜、陪伴，體驗難得的情感，慢慢進入角色。」葉全真聽聞幽默說：「不要讓嫂子聽到！」《同學會！同鞋～》將於六月27-29日在臺北表演藝術中心、9月20、21日在高雄文化中心至德堂演出。

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