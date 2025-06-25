狂！23年前陳昭榮、秦楊《台灣霹靂火》改編電玩 愛恨情仇由你操控

葉全真（左起）、陳昭榮與張鳳書當年合作《台灣霹靂火》。（資料照）

〔記者蕭方綺／台北報導〕獨立遊戲開發與發行商Eastasiasoft Limited宣布，視覺小說遊戲《Re:Burn 台灣霹靂火》改編自2002年的三立經典八點檔《台灣霹靂火》，該劇當年創下高收視紀錄，以兩大家族的恩怨情仇為主軸，融合商業鬥爭與複雜愛恨糾葛，劇情高潮迭起、角色善惡交織，是許多觀眾心中的台劇經典。

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秦楊在《台灣霹靂火》中飾演反派劉文聰走紅。（翻攝自YouTube）

劇中由陳昭榮飾演的李正賢、張鳳書飾演的周碧玉、秦楊飾演的劉文聰，以及苗可麗飾演的李艷萍等角色，不僅成為八點檔的代表人物，其經典台詞至今仍在網路廣為流傳，並常被綜藝節目引用模仿。

秦楊《台灣霹靂火》中飾演反派劉文聰，現在成了遊戲主角。（三立提供）

遊戲以23年前玩家熟悉的動漫風格重塑原作角色，完整呈現戲劇精華，並透過視覺小說的互動形式，讓玩家成為故事的主導者。

遊戲採用分支劇情設計，玩家的每個選擇都將影響角色間的好感度與劇情發展，不僅可體驗電視劇的經典結局，還能解鎖專屬於遊戲的全新結局。隨著劇情推進，玩家也將逐步解鎖影集中的經典場景與名場面，重溫當年令人動容的瞬間。

遊戲特色之一是多視角章節設計，玩家可從不同角色的視角出發，在城市地圖中自由探索事件節點，並透過嘴砲對決、出示股權證據等特色互動機制，挑戰各章節的頭目。玩家可自由組建屬性各異的支援夥伴隊伍，打造個人風格的策略組合。

《台灣霹靂火 Re:Burn》遊戲畫面。（三立提供）

同時，八點檔中不可或缺的戀愛元素也在遊戲中精采重現。玩家可與劇中角色發展親密關係，透過「獨處時光」與探索地圖中的特殊地點「牽手宮」，觸發情感對話與好感度成長，進一步影響戀情進程與最終結局。

《Re:Burn 台灣霹靂火》將於2025年正式推出，登陸 Nintendo Switch、PlayStation 4、5、Xbox One、Xbox Series X|S、Steam 以及 Microsoft Store（Windows）等主流平台。

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