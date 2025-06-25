洪金寶兒13年婚爆觸礁！港姐媳婦「一后三王」私人會所嗨整夜

洪金寶（左起）的港姐媳婦周家蔚、長子洪天明屢次傳出婚變消息。（組合照，翻攝自微博、IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕香港影壇武打巨星洪金寶的長子洪天明，2012年迎娶港姐周家蔚後育有2子，原本家庭美滿卻多次被爆出婚後「各玩各的」。沒想到，周家蔚近期竟捲入「一后三王偷吃疑雲」，她遭直擊活動後挽著黎明愛將、前唱片公司高層王凱文的手臂離場，接著再與3名男士共赴私人會所，引發婚姻亮紅燈揣測。對此，周家蔚也親上火線做出回應。

事件起於周家蔚與佘詩曼一同出席公開活動，活動結束後卻與王凱文勾手離場，過程毫不避嫌，隨後再與3名男士現身私人會所，直至凌晨才離開。針對行蹤遭香港媒體跟拍曝光，周家蔚也給出回應表示，王凱文不僅是她的摯友，也是丈夫洪天明的好兄弟，當晚僅是參加朋友的就職典禮與生日派對，她強調整件事是誤會，否認出軌偷吃，「好笑！我還是永遠心心眼望著我老公。」

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事實上，周家蔚夫妻爆出「各玩各的」已非首次，早在2014年洪天明被目擊到中國一處夜店與女模杜顏嘉互動親密，還有頭貼頭合照曝光；2017年又被拍到與女子一同返回酒店。儘管屢傳桃色風波，周家蔚始終力挺丈夫，當時洪天明更火速返港化解危機，當起稱職好老公與好爸爸，如今換成周家蔚成為焦點，也引發外界好奇兩人的真實婚姻狀態。

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