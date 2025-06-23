A片救地球？ 前傳奇AV女優坦言超辛酸

日本前傳奇AV女優濱崎真緒因為拍AV在生活上造成許多不便。（翻攝自X）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕常常有人打趣無論任何爭執只要和A片沾邊就會轉為和諧氣氛，其實各國色情產業都有各自的苦處。先前日本女權團體Colabo要求直接立法禁止拍攝A片，希望拯救受到性別剝削的年輕女性，日本前傳奇AV女優濱崎真緒也表示，身為AV女優其實要忍耐很多痛苦的事。除日本外，英國政府也宣布即將立法，禁止包含勒頸內容的A片，擔心有老司機看完之後起而效尤。

濱崎真緒現以DJ身分繼續在娛樂圈努力。（翻攝自X）

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英國政府表示，即將立法禁止含有勒頸內容的A片，違反者須負刑事責任，希望藉此遏止針對女性的暴力行為。曾為日本傳奇女優的濱崎真緒也透露，自己當AV女優時，除了經常在網路上被酸民譏笑：「婊子還想立牌坊」，還會有陌生人從後方觸摸她的身體，且十分不尊重的說：摸一下有什麼關係，難道是沒付錢不能摸，付錢的話上床都可以？讓她萌生退意，轉行當DJ。

濱崎真緒曾在香港節目中道出長期受膀胱炎和水中毒困擾。（翻攝自X）

濱崎真緒18歲入行，她曾經在香港ViuTV節目《晚吹－怨女俱樂部》擔任節目嘉賓時，道出自己每天必須喝10公升的水，才能達到A片需要的「真實效果」，導致她長期受膀胱炎和水中毒困擾。

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英國當局調查也發現，A片當中常見的勒頸情節，會誤導人以為這樣做很正常也很安全，事實上，這是一種不折不扣的暴力行為，不但危險更有辱人格，造成女性現實生活中困擾。因此，英國特別禁止含有「勒頸」行為的色情影片。

濱崎真緒當AV女優時，除了經常在網路上被酸民譏笑。（翻攝自X）

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