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DJ SODA漂髮失敗還遭髮廊威脅 網酸「自找的」淚喊：非100％自願

DJ SODA漂髮失敗導致頭髮整片融化。（翻攝自IG）DJ SODA漂髮失敗導致頭髮整片融化。（翻攝自IG）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓性感女神DJ SODA擁有卓越的刷盤技巧，搭配上精緻臉蛋及火辣身材，讓她在亞洲各地擁有高知名度。怎料，日前她卻突然發文痛訴自己上髮廊漂髮失敗，導致頭髮整片融化的悲劇，沒想到卻遭網友質疑「不是你自己想漂髮的嗎？」對此她無奈回應，並揭露髮廊後續的惡劣處理態度。

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DJ SODA在IG發文表示，看到部分網友質疑「不是自己想漂髮的嗎？」、「漂那麼多次，變成這樣也不意外」等說法感到非常難過，提到自己多年來為了顧及眼部健康，一直拒絕髮廊的染眉服務，也因為擔心致癌問題，已經超過3年都未進行染髮。這次是因為該間髮廊的院長主動建議「妳已經是咖啡色頭髮好幾年了，來換個造型吧！」她才因此動搖，決定接受這項提議，她也補充，當時再次被建議漂眉，她依舊堅持拒絕。

DJ SODA坦言，「雖然最終決定是由我下的，但並不是所有選擇都是百分之百出自我的意願。像漂髮這種會造成損傷的觸哩，專業設計師有責任要先詳細檢視髮質狀況，並清楚說明相關風險，但我並未接收到任何這類的說明，希望大家不要誤會這一點。」

至於公開自己慘狀的原因，DJ SODA表示由於其演藝人員的身分，必須要讓粉絲了解她目前頭髮的狀況才決定發文，沒想到該間髮廊看見文章後竟提出抗議，甚至語帶威脅說出「要不要換個方式對付你們」，讓她決定再次出面說明整件事情的來龍去脈。

事發三週以來，該名髮型設計師未曾主動聯絡過DJ SODA，直到看見貼文後才與她的經紀人聯繫，表示「可以支付500萬元（約新台幣10萬元），條件是刪文並簽和解書」，但她認為，即使給再多的錢也無法彌補她現在的模樣與承受的痛苦。

DJ SODA提到，她曾給過髮廊足夠的機會來解決問題，表示在髮廊院長的同意下，她曾前往診所接受頭皮與毛髮檢查，得知1年療程須480萬韓元、2年需680萬韓元（約新台幣14萬元），沒想到對方要求她提供專業醫院開立的診斷證明，並希望她能夠改去「店方可以追蹤的指定醫院」。不過後續卻遭到店方冷處理，讓她忍不住痛批「這樣的做法不就是拖延時間、逃避責任嗎？」DJ SODA最後強調，「我要的從來不是推託或謊言，而是誠實面對錯誤、負責任的態度和真誠的道歉」。

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