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太驚悚！「秀髮融化整片斷落光禿」DJ SODA崩潰痛哭

DJ SODA擁有甜美臉蛋和超火爆身材。（翻攝自IG）DJ SODA擁有甜美臉蛋和超火爆身材。（翻攝自IG）

〔記者王靖惟／台北報導〕韓國性感女神DJ SODA外型姣好，一頭金色短髮引人注目，昨日卻在IG上po文，圖文中可見一頭柔順秀髮發生慘案，一整片頭髮如同狗啃，髮質受損極為嚴重，甚至斷裂在手上怵目驚心，DJ SODA不得不剃光後腦杓露出細小黑髮蓋住頭皮，照片曝光後網友震驚與不捨。

DJ SODA髮型受損如同狗啃，不得不剃光後腦杓。（翻攝自IG）DJ SODA髮型受損如同狗啃，不得不剃光後腦杓。（翻攝自IG）

DJ SODA大把髮絲全落在手上，狀態驚悚。（翻攝自IG）DJ SODA大把髮絲全落在手上，狀態驚悚。（翻攝自IG）

DJ SODApo文說明，「髮廊毀了我的頭髮！」由於在常去的髮廊漂髮忽略了漂髮時間與漂髮劑放置太久，導致髮根完全融化，她更進一步說明，「我的頭髮原本是厚實、健康狀態，3年來也有一定的護理。 可是他們把漂白髮劑留置太久了，我的頭髮也從根部融化了，最後還是把整個後腦勺和兩側都剃光光了」

DJ SODA難過得直說「我也很不高興！每每看到頭髮掉落，我就心跳不停。兩個禮拜沒能好好睡覺，眼淚一直掉...」引發一票粉絲心疼留言安慰，DJ SODA直言「現在頭髮要花2年多才能長回來。 現在我試著用剩下的小頭髮遮住禿頭的部分這讓我每天都感到很失落很難過。」最後DJ SODA還提醒大家漂髮取決於美髮師的的專業技術，一定要深入瞭解，找漂髮專家，「不要像我一樣。

DJ SODA剃光後腦杓。露出細小黑髮蓋住頭皮（翻攝自IG）DJ SODA剃光後腦杓。露出細小黑髮蓋住頭皮（翻攝自IG）

如今DJ SODA的秀髮剩約0.3公分，連接髮都不行，髮型狀況狗啃一般慘不忍睹，粗估至少需要兩年才能完全恢復。事發後設計師則遲遲未聯絡，直到她在IG公開貼文後，才聯繫經紀人。DJ SODA鼓起勇氣分享秀髮慘況，提醒粉絲一定要慎選設計師。

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