太驚悚！「秀髮融化整片斷落光禿」DJ SODA崩潰痛哭

DJ SODA擁有甜美臉蛋和超火爆身材。（翻攝自IG）

〔記者王靖惟／台北報導〕韓國性感女神DJ SODA外型姣好，一頭金色短髮引人注目，昨日卻在IG上po文，圖文中可見一頭柔順秀髮發生慘案，一整片頭髮如同狗啃，髮質受損極為嚴重，甚至斷裂在手上怵目驚心，DJ SODA不得不剃光後腦杓露出細小黑髮蓋住頭皮，照片曝光後網友震驚與不捨。

DJ SODA髮型受損如同狗啃，不得不剃光後腦杓。（翻攝自IG）

DJ SODA大把髮絲全落在手上，狀態驚悚。（翻攝自IG）

DJ SODApo文說明，「髮廊毀了我的頭髮！」由於在常去的髮廊漂髮，忽略了漂髮時間與漂髮劑放置太久，導致髮根完全融化，她更進一步說明，「我的頭髮原本是厚實、健康狀態，3年來也有一定的護理。 可是他們把漂白髮劑留置太久了，我的頭髮也從根部融化了，最後還是把整個後腦勺和兩側都剃光光了」

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DJ SODA難過得直說「我也很不高興！每每看到頭髮掉落，我就心跳不停。兩個禮拜沒能好好睡覺，眼淚一直掉...」引發一票粉絲心疼留言安慰，DJ SODA直言「現在頭髮要花2年多才能長回來。 現在我試著用剩下的小頭髮遮住禿頭的部分，這讓我每天都感到很失落很難過。」最後DJ SODA還提醒大家漂髮取決於美髮師的的專業技術，一定要深入瞭解，找漂髮專家，「不要像我一樣。」

DJ SODA剃光後腦杓。露出細小黑髮蓋住頭皮（翻攝自IG）

如今DJ SODA的秀髮剩約0.3公分，連接髮都不行，髮型狀況狗啃一般慘不忍睹，粗估至少需要兩年才能完全恢復。事發後設計師則遲遲未聯絡，直到她在IG公開貼文後，才聯繫經紀人。DJ SODA鼓起勇氣分享秀髮慘況，提醒粉絲一定要慎選設計師。

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