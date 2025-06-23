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中國女星被抓「考大學資料造假」！官方展開調查

那爾那茜在《封神第二部：戰火西岐》中首次亮相。（資料照）那爾那茜在《封神第二部：戰火西岐》中首次亮相。（資料照）

〔記者胡御柔／台北報導〕憑《封神三部曲》嶄露頭角的中國新生代女星那爾那茜，近日捲入早年高考（大學入學考試）相關爭議。她被質疑於2008年透過不當手段參加中國高考，涉嫌在報名過程中造假身份資料。內蒙古有關部門已展開調查，並於昨（21日）公布初步結果。

根據官方調查通報，那爾那茜當年以「呼和浩特市第八中學」城鎮應屆生身份報考，但經查，她實際並未在該校就讀，也未具備正式學籍，報名資格存疑。

那爾那茜於2008年參加文科類高考，總分449分，專業科目成績為87分（滿分100），並經由內蒙古與上海戲劇學院合作的「委培班」（委託培養班）專案入學。根據2007年雙方簽署的合作協議，該班旨在培育當地藝術人才。

作為2008級學生，那爾那茜當時與內蒙古文化主管單位簽署協議，承諾畢業後返鄉服務、從事文藝相關工作。然而，她完成學業後未依約返鄉，而是於2012年前往挪威攻讀碩士，引發外界質疑違約失信。

雖然當初的委培協議中列有「若無法安排就業則可自行擇業」的彈性條款，但此舉仍被批評政策執行不力、違約成本過低，反映出制度設計上的漏洞，內蒙古相關單位表示，將進一步釐清事件全貌，依法依規處理，並檢討現行委培機制，避免類似事件重演。

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