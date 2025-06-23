陳雷《歡喜就好》竟與五月天有連結 阿信的話起療癒作用

五月天大巨蛋演唱會進入倒數，歌迷充滿期待。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天即將在6月27日登上大巨蛋舉辦8場「回到那一天」演唱會，近日很多搶到票的粉絲開始許願到時能聽到那些想聽的歌。有歌迷提到，五月天開唱首日，剛好是父親的忌日，也分享以前父女之間會交流喜歡的歌曲，沒想到五月天的歌竟和陳雷的歌出現連結。

有歌迷談到，以前在父親病床前，父女會分享各自喜歡的音樂，她喜歡五月天唱的《人生海海》、《最重要的小事》等歌曲，爸爸則分享給她自己愛聽的，陳雷演唱的《歡喜就好》。

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陳雷演唱的《歡喜就好》是他的代表歌曲。（翻攝自YouTube）

歌迷告訴阿信，當時其實父女之間並不喜歡對方分享的歌曲，但現在想起來卻很懷念那段時光。阿信則親自回覆留言：「當你到了當年爸爸的年紀，你會完全了解，他與你分享的每首歌曲的。」

網友大讚阿信的話非常療癒，那位歌迷也說現在已能理解爸爸推薦的陳雷歌曲《歡喜就好》，因為陳雷唱的第一句歌詞正是「人生海海，甘需要攏了解...」

歌迷說：「原來我和爸爸喜歡聽的歌，一直都是一樣的！」她愛聽五月天的《人生海海》，爸爸則喜歡聽陳雷唱出的「人生海海...」，這種溫暖連結，讓網友直呼看了好暖，也覺得阿信的話總是能鼓勵到歌迷。

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