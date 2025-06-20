周鶴年開嗆公司「拿出買春證據」 網嘆：要復出也難了

周鶴年因疑與AV女優明日花綺羅性交易遭公司開除，他今（20）日發文否認，開嗆要公司立刻公開證據。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓團THE BOYZ的成員周鶴年因疑與AV女優明日花綺羅性交易，遭所屬公司開除，他今（20）日突發文怒喊自己並沒有同意解約、退團，要求公司「若有性交易的證據，請立刻公開！」，此事馬上在韓網引發討論。

相關新聞：周鶴年又爆曾炫耀「去過明日花綺羅家做X」！被抓包仍否認買春

請繼續往下閱讀...

周鶴年18日否認買春，20日二度發聲明強調「本人絕無參與任何非法行為」，也嚴厲警告那些撰寫惡意報導的媒體採取法律途徑，此外，周鶴年不僅被解約，還須繳納20億違約金，但他並未違反當初簽的藝人合約內容，因此他怒開戰公司「如果有我性交易的證據，請立刻公開」。

相關新聞：周鶴年宣戰經紀公司！不忍了開嗆：買春證據拿出來啊

此事馬上在韓網引發激烈爭論，網友分成兩派，一派認為如果他真的沒有性交易，就這樣開除他，還逼迫繳違約金太過分了，「索賠20億真的太誇張了」、「如果是真的被冤枉了，確實得還他清白」；另一派則認為都已經到了聲色場所了，堅決否認明顯站不住腳，「如果沒跟AV女優見面就不會有這事了」。不過大多數網友認為，就算未來他能自證清白，要復出也很難。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法