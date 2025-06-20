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周鶴年宣戰經紀公司！不忍了開嗆：買春證據拿出來啊

周鶴年再次否認買春，更要對方證據拿出來。（翻攝自IG）周鶴年再次否認買春，更要對方證據拿出來。（翻攝自IG）

王靖惟／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓團THE BOYZ的成員周鶴年被所屬公司開除，他今天（20日）發文表示沒有同意解約、退團，「若有我性交易的證據，請立刻公開！」

周鶴年傳出與明日花綺羅性交易，引發軒然大波。他先前已經發聲明否認買春，今天再度發聲，二度強調「沒有參與任何非法行為」，他將對撰寫惡意報導的記者、媒體採取民事、形式等訴訟，並強調「如果有性交易的證據，請立刻公開。」

周鶴年稱，自己沒有退出THE BOYZ，也沒有同意解除專屬合約，指控經紀公司在合約中未明確列出解約理由的情況下，試圖偽造有解約的依據，部分媒體更以毫無根據的性交易一事詆毀他。

周鶴年發出長文，堅稱清白。（翻攝自IG）周鶴年發出長文，堅稱清白。（翻攝自IG）

他更進一步爆料，經紀公司要求他賠償20億韓元（約台幣4315萬元）的賠償金，並離開公司，「但我從來沒有接受過，儘管如此，經紀公司還是向媒體宣布已經確定解除合約，這分明就是假的！」

「在私人場合與知名人士同場，就片面把我踢出團隊，以20億韓元的高額賠償威脅解約，我想反問，這是經紀公司要保護藝人的態度嗎？」周鶴年指控遭到經紀公司威脅，讓他心生畏懼，「我一直在默默忍耐，相信真相中就會水落石出，但有人試圖以謊言來掩蓋，我覺得自己不能再沉默下去了。」

周鶴年強調會追究到底，「無論如何，我一定會揭露真相、堅持到底，希望這場抗爭能成為某人心中的一絲希望，我會鼓起勇氣。」

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