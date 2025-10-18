金鐘60》首位越南影帝奪金鐘！連炳發飆流利中文：我愛台灣的善良與溫柔

越南影帝連炳發奪戲王，台上激喊：「我愛台灣的善良與溫柔，我愛你們。」（新聞攝影組攝）



〔記者傅茗渝／台北報導〕第60屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮今（18）日晚間在台北流行音樂中心登場，今年戲劇節目「男主角獎」由越南影帝連炳發憑《The Outlaw Doctor 化外之醫》奪下。他以冷靜沉著、層層堆疊的演技詮釋醫師角色，細膩呈現人性掙扎與職業矛盾，成為台灣金鐘史上首位奪下戲劇男主角獎的越南演員。

本屆男主角競爭激烈，入圍者包括宋偉恩《血．拾人生》、柯叔元《阿榮與阿玉》、范少勳《X！又是星期一》與楊祐寧《今夜一起為愛鼓掌》，各具風格、實力堅強，使得該獎項成為本屆最難預測的焦點之一。

越南影帝連炳發憑《化外之醫》奪下第60屆金鐘獎戲劇節目男主角。（新聞攝影組攝）

連炳發上台時明顯緊張又激動，他用英文與越南話交錯致詞，直說「我現在好緊張，我無法相信這個時刻，我無法相信，我得了金鐘獎。」他感謝評審與《化外之醫》劇組，「謝謝所有合作演員、幕後工作人員及翻譯，謝謝你們給我機會把角色帶給觀眾。」

越南影帝連炳發（左）憑《化外之醫》奪下第60屆金鐘獎戲劇節目男主角。（新聞攝影組攝）

他也特別感謝越南與台灣的觀眾，語氣誠懇地說：「謝謝所有觀眾，特別是越南粉絲，不只是越南，還有台灣、其他國家幫我分享這部作品的朋友。」最後，他感性說：「我很愛台灣的善良與溫柔，我愛你們。」全場報以熱烈掌聲。

