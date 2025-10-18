自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

金鐘60》首位越南影帝奪金鐘！連炳發飆流利中文：我愛台灣的善良與溫柔

金鐘60》首位越南影帝奪金鐘！連炳發飆流利中文：我愛台灣的善良與溫柔越南影帝連炳發奪戲王，台上激喊：「我愛台灣的善良與溫柔，我愛你們。」（新聞攝影組攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕第60屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮今（18）日晚間在台北流行音樂中心登場，今年戲劇節目「男主角獎」由越南影帝連炳發憑《The Outlaw Doctor 化外之醫》奪下。他以冷靜沉著、層層堆疊的演技詮釋醫師角色，細膩呈現人性掙扎與職業矛盾，成為台灣金鐘史上首位奪下戲劇男主角獎的越南演員。

本屆男主角競爭激烈，入圍者包括宋偉恩《血．拾人生》、柯叔元《阿榮與阿玉》、范少勳《X！又是星期一》與楊祐寧《今夜一起為愛鼓掌》，各具風格、實力堅強，使得該獎項成為本屆最難預測的焦點之一。

越南影帝連炳發憑《化外之醫》奪下第60屆金鐘獎戲劇節目男主角。（新聞攝影組攝）越南影帝連炳發憑《化外之醫》奪下第60屆金鐘獎戲劇節目男主角。（新聞攝影組攝）

連炳發上台時明顯緊張又激動，他用英文與越南話交錯致詞，直說「我現在好緊張，我無法相信這個時刻，我無法相信，我得了金鐘獎。他感謝評審與《化外之醫》劇組，「謝謝所有合作演員、幕後工作人員及翻譯，謝謝你們給我機會把角色帶給觀眾。」

越南影帝連炳發（左）憑《化外之醫》奪下第60屆金鐘獎戲劇節目男主角。（新聞攝影組攝）越南影帝連炳發（左）憑《化外之醫》奪下第60屆金鐘獎戲劇節目男主角。（新聞攝影組攝）

他也特別感謝越南與台灣的觀眾，語氣誠懇地說：「謝謝所有觀眾，特別是越南粉絲，不只是越南，還有台灣、其他國家幫我分享這部作品的朋友。」最後，他感性說：「我很愛台灣的善良與溫柔，我愛你們。」全場報以熱烈掌聲。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中